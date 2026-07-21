Seit einigen Jahren ist die Lavantaler PMS Group, die ein Spezialist für Elektro- und Wärmetechniksysteme ist, erfolgreich am deutschen Markt tätig. Sie hat bereits einige Groß- und Kleinprojekte umgesetzt. „Diese Erfolge haben das Vertrauen bestehender und neuer Kunden in unsere Leistungsfähigkeit nachhaltig gestärkt und zusätzliche Kooperationen ermöglicht“, betont CEO & Eigentümer Franz Grünwald. Um die Nähe zu den Großkunden weiter zu stärken und der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, hat die Firma nun im deutschen Bottrop eine neue Niederlassung eröffnet.

„Durch ein fest installiertes Team direkt vor Ort können wir uns effizienter und nachhaltiger als Gesamtlösungsanbieter in Deutschland etablieren und auf diese Weise sämtliche Kompetenzen der PMS Gruppe abdecken – von der Planung und Programmierung über Montage und Service bis hin zur Kalkulation und Projektleitung“, erklärt Niederlassungsleiter Peter Jörg.

Die neue Niederlassung befindet sich in Bottrop © PMS

Die PMS Gruppe hat durch den größten Auftrag der Unternehmensgeschichte kräftigen Rückenwind für diesen Expansionsschritt. Denn vor Kurzem erhielt die PMS Elektro- und Automationstechnik GmbH von Primetals Technologies den Zuschlag für ein Projekt im mittleren zweistelligen Millionenbereich für die Salzgitter AG. Die geografische Nähe zu unseren Auftraggebern und den wesentlichsten Industrien ist ein entscheidender Faktor, um Projekte schnell, flexibel und in höchster Qualität umsetzen zu können“, so Markus Leopold, Geschäftsführer PMS Elektro- und Automationstechnik GmbH.