Die lebensgefährliche Aktion mehrerer Jugendlicher vom vergangenen Samstag könnte schon bald aufgeklärt sein. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren gegen die noch unbekannten Täter, vermutlich drei Jugendliche bzw. jüngere Männer.

Wie berichtet, sind am Samstag drei Unbekannte auf den vom Bahnhof Kühnsdorf-Klopeiner See nach einem Stopp anfahrenden ICE 117 gesprungen. Während der Fahrt – Züge sind in diesem Streckenabschnitt der Koralmbahn mit bis zu 200 km/h unterwegs – versteckten sie sich in den Nischen an der Außenseite des Zuges. Wartende Fahrgäste, die den Vorfall mitbekommen haben, alarmierten daraufhin gegen 17.20 Uhr die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) und die Polizei.

Stopp bei 15 Kilometer im Tunnel

Die ÖBB ließen den Zug dann in einer Nothaltestelle im Koralmtunnel stoppen, Mitarbeiter begannen mit der Suche nach den sogenannten Train-Surfern. Zu diesem Zeitpunkt war der ICE bereits etwa 15 Kilometer im Koralmtunnel. Tatsächlich gelang es ÖBB-Mitarbeitern, zwei Jugendliche zu erwischen, nachdem diese zuvor versucht hatten, in der Tunnelröhre zu flüchten. In Gesprächen mit den ÖBB-Mitarbeitern waren die beiden Train-Surfer nicht nur aggressiv, sie gaben auch an, dass sie zu dritt waren.

Videos werden ausgewertet

Daraufhin wurde die gesamte Bahnstrecke inklusive des rund 32,9 Kilometer langen Tunnels gesperrt. ÖBB-Teams rückten in speziellen Rettungszügen in beiden Fahrrichtungen aus und durchsuchten den Tunnel. Doch der dritte Täter konnte nicht gefunden werden. Die beiden anderen Täter wurden in einem Rettungszug aus dem Tunnel gebracht und sollten in St. Paul im Lavanttal der Polizei übergeben werden. Doch kurz zuvor, etwa gegen 19 Uhr, gelang den beiden die Flucht.

Die Train-Surfer dokumentierten ihre lebensgefährliche Fahrt © Screenshot

Die könnte aber nur von kurzer Dauer sein. Denn laut ÖBB gibt es „umfangreiche Videoaufzeichnungen entlang der Strecke sowie aus dem Bahnhofs- und Tunnelbereich. Diese wurden gesichert und den Ermittlungsbehörden übergeben“, sagt ÖBB-Sprecherin Rosanne Zernatto-Peschel. „Die ÖBB arbeiten hier eng mit der Polizei zusammen.“ Nicht nur die Überwachungsvideos, auch jene von der lebensgefährlichen Fahrt, die die Train-Surfer von sich gemacht und auf digitalen Plattformen hochgeladen haben, tragen zur Ausforschung der Täter bei. Gegen die Verdächtigen wird vorerst wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit ermittelt.

Schadenersatzklagen drohen

Sollten die Train-Surfer ausgeforscht werden, könnte es für sie finanziell teuer werden. Die „ÖBB behalten sich weitere rechtliche Schritte vor“, heißt es in einer Stellungnahme. Das heißt, Schadenersatzforderungen, etwa für die Zugausfälle als Folge der mehr als dreistündigen Tunnelsperre, an die Täter sind möglich. Auch die Weitergabe jener Kosten, die die ÖBB ihren Fahrgästen ersetzen muss.

Immer mehr Vorfälle

Die Entwicklung ist besorgniserregend: In den vergangenen fünf Jahren gab es Train-Surfer-Vorfälle im niedrigen zweistelligen Bereich. „Alarmierend ist, dass bereits heuer zur Jahresmitte die Anzahl an Fällen des gesamten Vorjahres nahezu erreicht ist“, sagt Zernatto-Peschel.

Ein Täter versteckte sich auf dem Dach eines Zuges © Screenshot

Die ÖBB verstehen in der Causa verständlicherweise keinen Spaß und verurteilen diese lebensgefährliche Aktion aufs Schärfste. „Sogenanntes „Trainsurfing“ ist eine massive Gefährdung des eigenen Lebens sowie der Sicherheit anderer Menschen. Tonnenschwere Züge bewegen sich mit hohen Geschwindigkeiten, zudem stehen Bahnanlagen unter einer Spannung von 15.000 Volt. Bereits eine Annäherung an stromführende Anlagen kann schwerste, oft tödliche Verletzungen verursachen“, sagt Sprecherin Zernatto-Peschel.

Konsequent zur Anzeige gebracht

Das Eisenbahngesetz enthält dazu klare Vorgaben: Innerhalb von Eisenbahnanlagen ist jedes Verhalten untersagt, das den Eisenbahnbetrieb oder die Sicherheit des Bahnverkehrs beeinträchtigen kann. Das unerlaubte Betreten von Bahnanlagen ist strengstens verboten und wird konsequent zur Anzeige gebracht.