Train-Surfer alias Zug-Surfer. Das sind in den allermeisten Fällen junge Männer, die mit Zügen oder U-Bahnen mitfahren. Nicht in Abteilen, wie alle anderen Passagiere, sondern auf Dächern, zwischen Waggons oder in Nischen an der Außenseite. Warum man so etwas macht, ist eigentlich nicht relevant und die Train-Surfer werden sicher „Gründe“ haben.

Unbestritten ist, dass solche Aktionen lebensgefährlich sind und das wissen viele Train-Surfer auch: Geschwindigkeiten von 170, 180 km/h wie im jüngsten Fall auf der Koralm-Strecke, Spannungen von 15.000 Volt oder Masten und Tunnelwände, die nur wenige Zentimeter entfernt von den „Surfern“ vorbeirauschen, werden rasch zum Spielverderber.

Ist das der Fall, sind die Vernünftigeren gefragt: Rettungskräfte, die verletzte Train-Surfer bergen, versorgen und zusammenflicken – und wenn sie überleben, pflegen müssen. Rettungskräfte, die die Angehörigen von getöteten Train-Surfern über die Tragödie informieren müssen. Spätestens dann ist für die mutmaßlichen Helden Endstation. Diese Storys gibt es dann nicht TikTok oder Instagram zu sehen.