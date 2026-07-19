Einst habe man es sofort bemerkt, wenn ein Zug aus Wien angekommen ist. Stoßweise strömten dann Fahrgäste in das Buchgeschäft „Press & Books“ am Grazer Hauptbahnhof, um sich mit Erlesenem oder spontanen Geschenkartikeln für die Liebsten einzudecken. „Diese Stoßzeiten gibt es nicht mehr, jetzt ist es ein konstantes Kommen und Gehen“, erklärt Filialleiterin Kirstin Kedlac – vor allem dank der vielen Zugpassagiere aus Kärnten. Die Folge: „Ja, Frequenz und Umsatz sind gestiegen. Insofern sind wir sehr zufrieden“, schmunzelt Kedlac.

Tatsächlich gehen bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern in Graz die Mundwinkel nach oben, wenn von der Koralmbahn die Rede ist. Diese kam ja Ende 2025 ins Rollen, mittlerweile fahren im Schnitt 7000 Passagiere pro Tag mit, heißt es bei den ÖBB – und seit somit die Kärntner am und im Zug sind, klingeln die Kassen in Graz öfter. Das wird unisono bestätigt.

Ende 2025 kam die Koralmbahn ins Rollen © ÖBB

Ein Plus von 26 Prozent

Elisa-Maria Steinberger, die ebenfalls seit Dezember 2025 als Grazer Citymanagerin tätig ist, kann dies auch mit Zahlen untermauern: So konnten anhand von anonymisierten Handydaten im ersten Halbjahr 2026 insgesamt 175.240 Besucher aus Kärnten in der Grazer Innenstadt gezählt werden – das sei immerhin ein Plus von 26 Prozentpunkten gegenüber dem ersten Halbjahr 2025. Steinberger gesteht, dass man nicht wisse, welche Verkehrsmittel diese Besucher aus Klagenfurt und Co wählten, zudem verbindet auch die Westbahn seit März mit ersten Garnituren quasi den Uhrturm mit dem Lindwurm – doch es liege auf der Hand, dass die Koralmbahn die „Hauptschuld“ trage.

Frequenzzuwächse

So oder so, der Grazer Wirtschaft soll's recht sein: „Tatsächlich verzeichnen wir an unseren beiden Standorten am Grazer Hauptbahnhof seit der Eröffnung der Koralmbahn eine positive Entwicklung der Kundenfrequenz mit einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr“, berichtet auch Richard Kaufmann, Pressesprecher von Spar. „Sowohl unser Spar-Supermarkt als auch unser kleiner Store konnten seither in jedem Monat Frequenzzuwächse verzeichnen. Wir gehen daher davon aus, dass diese Entwicklung zumindest in einem gewissen Ausmaß auf die Koralmbahn zurückzuführen ist.“

Anna Sima ist Direktorin beim Radisson-Hotel in der Annenstraße © Privat

Für eine detaillierte Bilanz sei es zwar noch zu früh, schickt Anna Sima voraus. „Aber auch wir spüren, dass das neue Bahnangebot verstärkt wahrgenommen wird. Sowohl bei unseren Gästen als auch bei den Mitarbeitern“, so die Direktorin des Radisson-Hotels in der Grazer Annenstraße. Sie selbst pendle fünf Mal pro Woche mit dem Zug von Kärnten nach Graz, fügt sie schmunzelnd hinzu. „Und das funktioniert wunderbar, ich kann schon im Zug arbeiten und etwa Mails beantworten.“

Eric Kirschner von Joanneum Research pendelt selbst regelmäßig mit dem Zug © Saria

Größerer Arbeitsmarkt

Das unterstreicht auch Eric Kirschner: Der Leiter der Wirtschaftsforschungsgruppe beim Joanneum Research in Graz sitzt selbst regelmäßig im Zug nach Kärnten, da dort sein halbes Team stationiert ist. „Und unsere neue Finanzchefin ist Kärntnerin und pendelt ebenfalls.“ Dieses Zusammenrücken beim Arbeitsmarkt war eine von mehreren Prognosen Kirschners, die sich mittlerweile bewahrheitet haben. Dazu gehöre auch das wechselseitige Nutzen des Freizeitangebots: An Kärntner Badeseen habe man deutlich mehr Saisonkarten verkauft, „umgekehrt fahren Damenrunden mit dem Zug nach Graz und essen in der Innenstadt Brötchen.“ Allein, bei der „letzten Meile“ zum eigentlichen Ziel sieht der Ökonom in Kärnten noch Luft nach oben: „Es braucht deutlich mehr Park&Ride-Plätze.“

Christof Widakovich: „Wir merken es auch beim Umsatz“ © KLZ/Manuel Hanschitz

Zufriedener Gastronom

Dass Zug um Zug mehr Gäste nach Graz kommen, ist auch ganz nach dem Geschmack von Gastronom Christof Widakovich: „Wir merken das schon in unseren Lokalen, auch beim Umsatz. Gerade bei ,Ausflugszielen‘ wie in unserem Schloßberg-Restaurant und beim Biergarten daneben.“ Nein, angebotsmäßig habe man sich da nicht um- und auf die neuen Gäste einstellen müssen – im Gegenteil: „Gäste aus Kärnten schätzen ja gerade unsere steirische Kulinarik und unseren Schmäh.“

Wirtschaftstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) © Klz / Stefan Pajman

Forderung I

Stimmungen und Zahlen, denen der Grazer Wirtschaftsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) zum einen noch hinzufügt, dass man seitens der FH Joanneum in Graz von einem deutlichen Anstieg bei Studierenden aus Kärnten berichte – und zum anderen eine bekannte, aber aus Hohensinners Sicht umso dringlichere Forderung: Um das volle Potenzial der Koralmbahn auszuschöpfen, „braucht es nun den nächsten konsequenten Schritt: einen direkten Halt der Koralmbahn am Flughafen Graz. Eine solche Anbindung würde den Industrie-, Wirtschafts- und Tourismusstandort weiter stärken, die internationale Erreichbarkeit verbessern und zusätzliche Impulse für die gesamte Region Graz schaffen.“

Forderung II

Auch Bernhard Bauer als Regionalstellenleiter der Wirtschaftskammer meint, dass Graz noch längst nicht das volle Potenzial ausgeschöpft habe: Vielmehr brauche es im Hinblick auf beliebte Städtereisen im Herbst und Winter „mehr gezielte Marketingmaßnahmen und eine gemeinsame Offensive von Stadt, Tourismus und Wirtschaft“, um noch mehr Kärntnerinnen und Kärntner nach Graz zu holen.