Wenn‘s im Juli in Gröbming mehrere Tage so richtig laut wird, dann kann das nur eines heißen: Die Marktgemeinde ist Austragungs- beziehungsweise Ausgangsort der Ennstal Classic. Und ab kommenden Mittwoch, 22. Juli, ist es wieder soweit: Bei der Oldtimer-Rallye, die nicht nur durch den Bezirk, sondern auch in angrenzende Regionen und Bundesländer führt, gehen heuer 186 Piloten und ihre Navigatoren in Raritäten aus dem Automobil-Fundus an den Start.

Hinter dem Lenkrad nehmen auch in diesem Jahr etliche bekannte Gesichter Platz. So etwa Schauspieler Tobias Moretti, der ehemalige deutsche Skirennläufer Thomas Dreßen, Motorsportler und Rallye-Dakar-Sieger Matthias Walkner oder Laura Kraihamer aus dem Moderatorenteam von „Grip – das Motormagazin“. Und: Zum Grand Prix am Samstag werden sich unter anderem „Tourenwagen-Spezialist Klaus Ludwig, Ex-Skirennläufer Hans Knauß einfinden. Und Prinz Leopold von Bayern, damit wir auch eine königliche Hoheit bei uns haben“, verrät Ennstal-Classic-Organisator Michael Glöckner augenzwinkernd.

Tradition und Neues

Einiges hat bei der Ennstal Classic also schon Tradition. Platz für Neuerungen ist dennoch alle Jahre wieder. Etwa bei den Strecken, die es zurückzulegen gilt. So führt die donnerstägliche Tauernrunde heuer über Ramsau am Dachstein, Forstau, Obertauern, Mauterndorf, den Obdacher Sattel, den Red-Bull-Ring und den Sölkpass ins Ziel nach Schladming. Dort gibt es kurz vor dem Ziel eine neue Sonderprüfung. Für die Besucher montiert man eigens eine Anzeigetafel, auf der sie „die Abweichungen mitverfolgen können. Das macht es für sie noch spannender“.

Beim Marathon am Freitag geht es wieder ins benachbarte Oberösterreich, von Lunz am See geht es heuer erstmals über Sonntagberg Richtung Steyr – „das ist eine komplett neue Strecke“, so Glöckner.

Am Samstag ist wie gehabt „Großkampftag in Gröbming. In der Früh geht es auf den Stoderzinken, die Straße ist deshalb von 6 bis 11.30 Uhr gesperrt“. Mittags wartet dann der Porsche Design Grand Prix, im Anschluss drehen die Ennstal-Classic-Teilnehmer auf dem Kurs durch Gröbming ihre für heuer letzte Runde.

Touring für jüngere Autos

Apropos Teilnehmer: Mit „Touring“ gibt es heuer eine neue Klasse bei der Rallye. Die Idee dazu kommt von Max und Felix, den Söhnen Glöckners, die in die Organisation der Classic eingebunden sind. „Sie wollten modernere Oldtimer auch mitfahren lassen. Wir haben gesagt, wir probieren das jetzt einmal mit einer kleinen Gruppe von zwölf Leuten beziehungsweise Autos“, sagt Vater Michael.

Organisator Michael Glöckner an der Startrampe © Ennstal Classic / Martin Huber

Ab einem Alter von 20 Jahren spreche man von einem Oldtimer. „Wir haben die 1993 bei der ersten Classic gültige Baujahr-Grenze 1972 eingefroren und über die Jahre unverändert gelassen“, erklärt Glöckner. „Heuer ist das jüngste Auto, das teilnimmt, Baujahr 1994.“ Und was macht, wer in der Touring-Klasse verortet ist? „Die Teilnehmer fahren die gleiche Strecke hinter dem Feld nach, haben weniger Sonderprüfungen – dafür mehr Genuss“, so der Organisator.