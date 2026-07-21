Die gelbe Riesenrutsche ist vor allem für Kinder eines der großen Highlights bei einem Besuch des Wolfsberger Stadionbades. Doch aktuell ist die sieben Meter hohe und 70 Meter lange Rutsche gesperrt. Denn: „Bei der heutigen Kontrolle unserer Rutsche wurde ein sicherheitsrelevanter Mangel festgestellt. Spalten können entstehen, da sich punktuell Dichtungsmaterial bei einzelnen Fugen lös.t. Um jedes Verletzungsrisiko zu vermeiden, ist die Rutsche bis zur Reparatur vorsorglich außer Betrieb“, posteten die Stadtwerke am 21. Juli auf ihrer Seite „Stadionbad Wolfsberg“ auf Facebook.

Weiter heißt es: „Die Instandsetzung durch den Hersteller erfolgt Anfang nächster Woche. Nach der erforderlichen Trockenzeit sollte die Rutsche ab Mittwoch, 29. Juli, wieder benutzbar sein. Danke für euer Verständnis – Sicherheit hat für uns oberste Priorität!“ Voraussichtlich bleibt die Rutsche also acht Tage lang gesperrt.