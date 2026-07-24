Türen schließen, es geht los: Die neue bundesweite Fußball-Saison startet heute mit der 1. Runde des ÖFB-Cups, und da gleich mit einem hochinteressanten Kärntner Derby: Atus Velden empfängt die neuformierte Austria Klagenfurt.

Die Gastgeber beendeten die vergangene Regionalligasaison als Sechster und bestes Kärntner Team. Im Sommer gab‘s einen großen Umbruch. Von der Startelf beim vorjährigen 3:2 im Cup gegen Neusiedl sind mit Florian Schaller, Fabian Kopeinig und Tom Zurga heute wohl nur drei Spieler in der Anfangsformation. „Wir haben eine junge, dynamische Truppe. Die musste sich in kürzester Zeit finden, harmoniert aber schon sehr gut“, verrät Trainer Marcel Kuster, der in Velden in seine sechste Saison geht. „Mir macht es riesigen Spaß. Die Burschen sind fordernd und wissbegierig, wollen besser werden. Unter der Woche sieht man es. Da sind jeden Tag gefühlt alle da. Im Verein herrscht ein großer Zusammenhalt.“

„Wir haben Respekt, aber keine Angst“

Schaller, der neben Kapitän Kopeinig, Benjamin Mulahalilovic, Marko Soldo und Alessandro Kiko das Team führen soll, sieht seine Mannschaft „super eingestellt und zu 100 Prozent bereit“. Der Sechser rechnet mit einer engen Partie. „Wir haben Respekt, aber keine Angst. Wir haben schon gezeigt, dass wir im Cup bestehen können.“ Nach dem 3:2 gegen Neusiedl in Runde eins kam in Runde zwei das Aus gegen Hartberg erst in der Verlängerung. Gut möglich, dass es auch heute wieder länger wird. Schaller schmunzelt: „Elfmeterschützen haben wir aber noch keine nominiert.“

Florian Schaller ist einer der Führungsspieler bei Regionalligsten Atus Velden © Sobe

Karajica schwor Mannschaft ein

Zweitliga-Absteiger Austria hat sich unter der Woche in der Uni-Pizzeria getroffen. Austria-Boss Zeljko Karajica holte Funktionäre, Trainerstab und Mannschaft zusammen und schwor sie auf den Neustart ein. Die Stimmung ist sehr positiv. „Wir hatten sechs harte Wochen hinter uns. Endlich geht‘s los“, kann es Trainer Slobodan Grubor kaum erwarten. Angeführt wird die junge Truppe von Manuel Kuttin (32) und Alexander Ranacher (27), der die Arbeit der Trainer lobt: „Sie haben in der Vorbereitung die richtige Mischung gefunden: sehr intensiv, mit dem richtigen Feingefühl und dem Auge für individuelle Verbesserungen.“ Die Austria trainiert im Profibetrieb. Die Neuen – Jaka Kasnik, Daniel Owusu, Luka Verbič und Aleks Ristić – sind schon länger bei der Mannschaft. Einzig Daniel Kalajdžić ist noch recht frisch beim Team.

Austria-Trainer Slobodan Grubor stellt seine Mannschaft auf das heutige Cup-Spiel in Velden ein © Kk

Parken bei der Eishalle

Für rund 1500 Besucher ist in der Waldarena Platz, vier Kassen sind geöffnet (Eintritt: 20 Euro). Empfohlen wird eine rechtzeitige Anreise. In Velden steigt heute nämlich auch die Fête Blanche. Parkplätze sind bei der Sportanlage knapp. „Wir bitten, auch die Parkflächen bei der Eishalle zu nutzen. Diese sind nur wenige Gehminuten entfernt“, sagt Velden-Boss Bruno Mitterberger.

Die Austria-Fans reisen öffentlich an, erhalten auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes einen eigenen Bereich. „Wir freuen uns, dass sie uns wieder unterstützen. Die Mannschaft hat sich das verdient“, sagt Austrias Matthias Dollinger. „Wir haben uns ausgesprochen, werden uns künftig öfters treffen.“