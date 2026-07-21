Das Erstrundenspiel im KFV Kelag Connect Cup zwischen Gurk und Launsdorf wurde mit 3:0 für die Gurker strafbeglaubigt. Nicht wegen eines Skandals am Platz, sondern wegen eines Nachtragstermins, auf den sich beide Vereine nicht einigen konnten. Wie es dazu kam? Wir blicken zurück.

Am Freitag wurde die Cup-Partie beim Stand von 2:1 für Gurk in der zweiten Hälfte wegen eines heftigen Gewitters abgebrochen. Die verbliebenen Minuten sollten nachgetragen werden. Nur wann?

„Wir haben von Gurk eine schriftliche Anfrage erhalten“, erzählt Gerhard Engl, Vizepräsident des Kärntner Fußballverbands und Vorsitzender des Referats für Kampfmannschaften. „Es wurde angefragt, ob wir wegen des Sportfests in Launsdorf am Dienstag weiterspielen können. Ich habe gesagt: Wenn sich beide Vereine einigen, spricht nichts dagegen.“ Zu einer Einigung kam es allerdings nicht. „Kurz darauf hat uns Gurk mitgeteilt, dass man doch am Sonntag spielen möchte“, sagt Engl.

Gurk und Launsdorf sehen es unterschiedlich

Genau an diesem Punkt beginnen die unterschiedlichen Sichtweisen. „Ich finde es unerträglich, wie manche Vereine mit sportlicher Fairness umgehen“, ärgert sich Launsdorf-Obmann Erich Erlacher. „Zuerst wurde uns vom Verband mitgeteilt, dass am Dienstag gespielt wird. Das hätte für uns perfekt gepasst. Am Samstagabend kam dann plötzlich die Information, dass die Partie bereits am Sonntag stattfinden soll – angeblich in Absprache mit uns. Das stimmt aber nicht.“

Für die Launsdorfer sei dieser Termin schlicht nicht machbar gewesen. „Wir sind Meister geworden, hatten nach 17 Jahren ein Sportfest. 60 Leute haben mehr als eine Woche lang daran gearbeitet. Am Samstag waren wir bis halb drei Uhr früh im Festzelt, am Sonntag ging es um acht Uhr weiter. Da konnte ich niemandem zumuten, am Nachmittag auch noch nach Gurk zu fahren.“

In Gurk sieht man die Sache naturgemäß anders. „Für mich als Trainer wäre der Dienstag kein Problem gewesen“, sagt Stefan Luschin. Der Vorstand ließ danach aber intern abstimmen. „Ich als Trainer hab‘ mich da rausgeklinkt.“ Das Ergebnis: Die Mehrheit war gegen den Dienstag-Termin: Drei Spieler sind beim Bundesheer, zwei auf Montage. „Wir haben wirklich alles probiert, aber der Vorstand wollte nicht mit einer Rumpftruppe antreten“, erklärt Luschin. Daher sollte es der Sonntag werden.

Zu diesem Termin sind die Launsdorfer dann nicht angetreten. Das Spiel wurde vom KFV mit 3:0 für die Gurker beglaubigt, auf die nun in der zweiten Cuprunde das Derby gegen Weitensfeld wartet.