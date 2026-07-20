Turbulente Monate liegen hinter den Damen des SV Hirter Kraig. Nach Streitereien mit dem eigenen Vorstand zog es das Team nach Guttaring, wo man die Heimspiele der 2. Frauen-Bundesliga austragen konnte. Auch sportlich lief es anschließend nicht nach Wunsch. Zwar hat man sich eigentlich schon über den Klassenerhalt gefreut, rund zwei Wochen nach Saisonende kam vom Österreichischen Fußballbund (ÖFB) dennoch die Hiobsbotschaft: Die Damen müssen runter – und damit beginnt für sie jetzt ein Neustart.

Der Grund: Ende März empfing man den FC Pinzgau Saalfelden. Das Spiel ging zwar mit 2:3 verloren, Kraig legte jedoch Einspruch ein. Nach einem Wechselfehler bei den Salzburgerinnen wurde das Match zunächst mit 3:0 für Kraig gewertet. Gegen diese Entscheidung hat Pinzgau Einspruch eingelegt – und zwei Wochen nach Meisterschaftsende schließlich Recht bekommen. Durch die fehlenden drei Punkte musste Kraig den Gang in die Kärntner Liga antreten. Das Spiel wurde mit 3:2 für Pinzgau gewertet.

Unerwarteter Schock

Für die Spielerinnen, die bereits für eine weitere Spielzeit in Österreichs zweithöchster Klasse geplant haben, war das ein Schock. „Vor allem ist es unverständlich, dass so etwas so lange dauert“, klagt Kapitänin Alissa Lamzari. „Anfang April wurde uns mitgeteilt, dass wir die drei Punkte bekommen und dann kommt Monate später sowas heraus.“ Selbstredend legte Kraig ebenfalls noch einmal Einspruch ein, dieser wurde allerdings abgelehnt. Der Grund für die Entscheidung zugunsten des FC Pinzgau Saalfelden? „Man hat entschieden, dass die Strafe zu hoch war und eine Geldstrafe ausreicht“, meint Lamzari süffisant.

Vom ÖFB heißt es, dass das besagte Spiel durch alle drei möglichen Einspruchsinstanzen gelaufen sei. Das betrifft den Strafsenat, dann das Frauenprotestkomitee sowie zuletzt den Rechtsmittelsenat. „Alle drei Instanzen bringen selbstverständlich jeweils gewisse Einspruchsfristen mit sich, auch um hier keine Schnellverfahren durchzuführen, sondern jede Entscheidung adäquat prüfen zu können.“ Einen vergleichbaren Fall habe es in der jüngeren Vergangenheit in den Frauenligen nicht gegeben. „Auch wenn es sich für den Außenstehenden nach einem langen Zeitraum anhören mag, hat mir unsere Rechtsabteilung heute noch einmal bestätigt, dass alle Instanzen zügig und gründlich am Entscheidungsprozess gearbeitet haben“, betont der Verband. Warum die Entscheidung genau gekippt wurde, wird nicht beantwortet.

Lamzari: „Wir wollen wieder aufsteigen.“ © Manuella Trampitsch

Kapitel Kraig ist beendet

Für Lamzari und ihre Mannschaft kommt nun ein neues Kapitel – in mehrerer Hinsicht. Spielen wird man in der kommenden Saison nicht nur in Guttaring, sondern auch als ATUS Guttaring. Die Zeit als Kraig ist damit beendet. „Wir haben beschlossen, dass wir mit Kraig nichts mehr zu tun haben wollen und sind daher geschlossen nach Guttaring gewechselt“, erklärt die Kapitänin. „Die Gespräche mit dem Verein sind sehr gut verlaufen.“ Ganz im Gegensatz zu jenen mit den Kraiger Verantwortlichen – mit ihnen habe es keine direkten Gespräche mehr gegeben.

Dieser Aussage kann Gernold Kloiber-Pammer, Obmann des SV Hirter Kraig, nicht zustimmen. „Ich habe einmal mit Alissa Lamzari telefoniert, um herauszufinden, wie es nun eigentlich aussieht. In dem Gespräch war sie sehr kurz angebunden und hat mir mitgeteilt, dass sie Spielerin ist und nichts mehr mit dem Vorstand zu tun hat.“

Kloiber-Pammer: „Die Damen sind ein Aushängeschild im Kärntner Frauenfußball.“ © KK/Stadt Althofen

Mit Guttaring habe man sich „sehr gut ausgeredet“: „Wenn das passt, ist es top. Ich hoffe, dass die Damen wieder den Erfolg haben, den sie zuletzt hatten. Sie sind ein Aushängeschild im Kärntner Frauenfußball“, betont Kloiber-Pammer. Sollte es Probleme geben, werde er immer ein offenes Ohr haben. „Und ich werde sicherlich auch bei den Spielen vorbeischauen.“

Das Ziel für das nunmehrige Damenteam des ATUS Guttaring ist klar: „Wir wollen wieder aufsteigen“, kündigt Lamzari an. Seit drei Wochen ist man im Training. Einen schmerzhaften Abgang hat man zu verzeichnen: Sarah Lackner wechselte zu Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen in die Bundesliga. Die „Mission Wiederaufstieg“ startet man am 9. August mit einem Auswärtsspiel in Wernberg.