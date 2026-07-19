Eigentlich wollte Maria Rojach gemeinsam mit St. Andrä in der Unterliga Ost für Furore sorgen. Die Ankündigung der beiden Vereine erfolgte konzertiert auf deren Facebook-Seiten, wies aber gleich zwei Schönheitsfehler auf. Einerseits musste die Ankündigung mangels geeigneter Spieler wieder zurückgezogen werden, andererseits soll laut einer ehemaligen Rojach-Spielergruppe die 2. Klasse-Mannschaft nicht informiert worden sein.

Die Begeisterung hielt sich laut besagter Gruppe (die anonym bleiben möchte) in Grenzen und erhebt gegenüber Maria Rojach Anschuldigungen. „Der Verein zahlt Prämien und Entschädigung unter Angabe von fadenscheinigen Gründen nicht oder nicht vollständig aus“, so ein Sprecher der Gruppe, „zusätzlich hielt der Verein Zusagen über Freigaben nicht ein. Wir haben einen ehemaligen Lavanttaler Funktionär um Hilfe gebeten und die Vollmacht erteilt, mit Maria Rojach zu sprechen.“ Der Funktionär, laut Eigenaussage und entgegen anderer Meldungen kein Spielerberater, setzte dem Verein eine Frist bis zum 21. Juni, die Maria Rojach verstreichen ließ (Schreiben liegt der Kleinen Zeitung vor). „Ich übe keine Beratungstätigkeit aus und habe von den Spielern kein Geld genommen“, so der Ex-Funktionär, der die Aktion als Freundschaftsdienst für einen Spieler versteht: „Sechs weitere haben sich angehängt, es geht um mehrere hundert bis einige tausend Euro.“ „Ob sie den Rechtsweg bestreiten“, müssen die Kicker entscheiden.

Drei der sieben Spieler hatten schriftliche Freigaben, vier meldeten sich von Maria Rojach ab und kämpfen um ihre Freigabe. „Wir haben mündliche Zusicherungen von Maria Rojach erhalten“, so einer der Betroffenen, „das war eine Voraussetzung für einen Wechsel, das wurde aber nicht eingehalten.“ Als Konsequenz meldeten sich die Spieler selbst beim Verein ab und wollen vom KFV die Freigabe für einen Wechsel erhalten. „In erster Instanz wurde das abgelehnt, wir haben aber dagegen berufen.“

Rojach-Obmann sieht ein bewusstes „Abziehen“

Rojach-Obmann Daniel Reichl, der den Funktionär wohl als „selbsternannten Spielerberater“ betitelt, sieht das etwas anders: „Da wurden uns mehrere Leute abgezogen. Und auch St. Andrä hat nicht mehr viele Spieler.“ Weiter geht es jedenfalls so: St. Andrä wird aus der Unterliga zurückziehen, eine Spielgemeinschaft mit Maria Rojach tritt in der 2. Klasse D an. Die Causa dürfte noch nicht vorbei sein, wenngleich Reichl, erst seit Februar im Amt, betont: „Das war vor meiner Zeit, Altlasten. Ich gehe aber davon aus, dass die Spieler alles bekommen haben und kann mir nicht vorstellen, dass da etwas nicht passt.“ Zudem hält er fest: „Die Entscheidung, ob diese Spieler eine Freigabe erhalten, liegt letztendlich beim KFV.“