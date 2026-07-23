Seit sieben Jahren ist Siegfried „Siegi“ Wornik (55) aus Woroujach/Borovje der Gemeinde Bleiburg/Pliberk Mitglied der Kärntner Bergwacht, Einsatzstelle Bleiburg. „Naturschutz und die Natur sind mir ein großes Anliegen“, sagt der Messtechniker, der nach einer einjährigen Ausbildung mit Angelobung durch die Bezirkshauptmannschaft seinen Dienst aufnahm.

Die Bergwacht sei vielfältig im Einsatz. Der 55-Jährige schützt mit seinen Kameraden seltene Pflanzen, betreut Wanderwege, leistet er zusätzlich im Winter Pistenrettungsdienst auf der Petzen und hilft bei Veranstaltungen wie dem Petzenkirchtag oder dem Christkindlmarkt. „Wir arbeiten eng mit der Alpinpolizei und anderen Einsatzorganisationen zusammen“, erzählt Wornik, der seit seiner Kindheit auf die Petzen geht. „Ich liebe den Berg und für mich ist es eine Verpflichtung ihn sauber zu halten.“

Die Helfer werden immer häufiger gebraucht

Die Einsätze nehmen zu. Vor allem auf den Skipisten mit Kunstschnee und Wanderwegen, auf denen heute deutlich mehr Wanderer unterwegs als noch vor einigen Jahren, werden die Helfer immer häufiger gebraucht. „Wir sind da, um zu helfen. Jeder kann aber auch selbst Verantwortung übernehmen und für entsprechende Kleidung sorgen und seinen Müll wieder mit nach Hause nehmen“, appelliert Wornik. „Nicht selten müssen Verletzte unter schwierigen Bedingungen von der Piste oder aus unwegsamem Gelände geborgen werden“, berichtet er.

Regelmäßige Schulungen gehören für ihn selbstverständlich dazu. Den Rückhalt für sein Ehrenamt findet er bei seiner Lebensgefährtin Michaela. Warum er so viel Freizeit investiert, beantwortet Wornik mit wenigen Worten: „Ich möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben.“

Der Weg in die Bergwacht war anspruchsvoll. Die Ausbildung dauerte ein Jahr und verlangte den Anwärtern einiges ab. „Die Ausbildung ist sehr umfassend und bereitet auf viele unterschiedliche Einsätze vor“, erzählt Wornik. Die Einsatzstelle Bleiburg zählt mit ihren 28 ordentlichen und 11 außerordentlichen Mitgliedern zu den zweitstärksten in Kärnten und ist in den Geopark-Gemeinden im Einsatz. Zur Zeit wird beim Kirchtagsgelände auf der Petzen ein neues modernes Mehrzweckgebäude errichtet, wobei alle mithelfen. „Das obere Geschoss des Gebäudes wird von der Kameradschaft der Bergwacht finanziert und errichtet. Es wird den neuen Stützpunkt der Kameradschaft der Kärntner Bergwacht – Einsatzstelle Bleiburg beheimaten“, sagt Wornik, der sich auf die neuen Räumlichkeiten freut.