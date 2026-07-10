Mit 13 Jahren begann für Christian Puschl eine Reise, die bis heute andauert – bei der Jugendgruppe des Roten Kreuzes in Völkermarkt. Dass daraus einmal ein langjähriges, ehrenamtliches Engagement werden würde, hätte niemand geahnt.

Heute ist er Rettungssanitäter, Erste-Hilfe-Lehrbeauftragter, Jugendbetreuer und Einsatzoffizier im Bezirksrettungskommando. „In der Jugendgruppe lernt man nicht nur Erste Hilfe. Es geht auch um Werte, um Gemeinschaft und darum, Verantwortung zu übernehmen“, erzählt Puschl, der hauptberuflich als Zerspanungstechniker arbeitet. Mit 17 Jahren absolvierte er die Ausbildung zum Rettungssanitäter. Kurz darauf folgte jene zum Lehrbeauftragten für Erste Hilfe.

Von der Jugendgruppe bis zum Einsatzleiter

Nach der Sanitäterausbildung entschied er sich für die Laufbahn als Führungskraft und ist heute eben als Einsatzoffizier im Bezirksrettungskommando tätig. Während viele Einsätze im Rettungsdienst zum Alltag gehören, beginnt diese Arbeit oft dort, wo Ausnahmesituationen entstehen: Naturkatastrophen, Großschadenslagen oder Ereignisse mit vielen Betroffenen. Besonders in Erinnerung geblieben sind ihm der Föhnsturm in Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela 2017 und die Starkregenereignisse 2023: „Gerade in solchen Situationen merkt man, wie wichtig Teamarbeit ist. Jeder verlässt sich auf den anderen.“

Warum er so viel Freizeit in ein Ehrenamt investiert? „Es ist ein Ausgleich zu meinem Beruf und gleichzeitig eine Bereicherung fürs Leben.“ Vor allem die Gemeinschaft sei etwas Besonderes. „Man lernt viele Menschen kennen. Aus Kolleginnen und Kollegen werden oft Freunde. Dieses Miteinander trägt einen auch durch schwierige Situationen.“ Denn nicht jeder Einsatz endet glücklich. Der Rettungsdienst führt zu Menschen in den unterschiedlichsten Lebenslagen. „Man entwickelt natürlich Mitgefühl. Gleichzeitig wird einem bewusst, wie gut es einem selbst oft geht – gesundheitlich, familiär oder finanziell.“ Gerade diese Begegnungen verändern den Blick aufs Leben. „Die größten Herausforderungen sind oft die Schicksale der Menschen. Man erlebt, wie sich ein Leben innerhalb weniger Minuten völlig verändern kann.“ Es gibt Einsätze, an die er gerne zurückdenkt, weil sie trotz aller Anspannung ein gutes Ende genommen haben.

Und dann gibt es jene, die niemand gerne mit nach Hause nimmt. „Natürlich gibt es belastende Einsätze. Aber wir reden im Team darüber, das hilft mir enorm. Und wenn nötig, auch mit speziell ausgebildeten Betreuungsteams des Roten Kreuzes.“ Und wenn einmal kein Dienst ansteht, verbringt er seine Freizeit am liebsten draußen. Im Sommer genießt er die Natur, im Winter trifft man ihn häufig beim Eisstockschießen – ebenfalls gemeinsam mit Rotkreuz-Kameraden. Trotz aller Herausforderungen stand für ihn nie zur Diskussion, aufzuhören. „Diesen Moment gab es zum Glück nie. Im Gegenteil: Das Rote Kreuz ist ein Teil meines Lebens geworden.“