Wenn im Verein „IniciativAngola“ ein Plakat gestaltet, ein Flyer entworfen oder eine Benefizveranstaltung vorbereitet wird, steckt meist die Handschrift von Mario Korpitsch aus Kristendorf/Kršna vas aus der Gemeinde Sittersdorf/Žitara vas dahinter. Seit mittlerweile 20 Jahren engagiert sich der Grafikdesigner ehrenamtlich für den Verein, der von Salesianerpater Hanzej Rosenzopf gegründet wurde. Der Verein besteht aus dem Vorstand und mehr als 300 Mitgliedern, die alle auf ihre Weise zum Vereinszweck beitragen. Für den 29-Jährigen ist dieses Engagement längst zu einer Herzensangelegenheit geworden. Denn schon als Kind lernte er den Verein kennen und wuchs mit dem Gedanken auf, dass Solidarität keine Grenzen kennt.

Einnahmen für Hilfsprojekte

„Der italienische Priester Don Bosco ist unser großes Vorbild. Wir arbeiten in seinem Sinne und nach seinem Vorbild“, sagt Korpitsch. Besonders wichtig ist Korpitsch die Zweisprachigkeit. Deutsch und Slowenisch gehören für ihn selbstverständlich zusammen und prägen auch die Arbeit des Vereins. Ein Höhepunkt des Vereinsjahres ist die Missionstombola, die seit 1996 durchgeführt wird. Mit den Einnahmen werden Hilfsprojekte finanziert.

„Junge Menschen aus Kärnten sammeln für junge Menschen in Angola“, bringt Mario Korpitsch die Idee der Aktion auf den Punkt. Der 29-Jährige gestaltet sämtliche Werbemittel des Vereins ehrenamtlich und entwickelte auch das neue Vereinslogo. Privat lebt Mario Korpitsch gemeinsam mit seiner Ehefrau Franziska in Graz und am Bauernhof seines Vaters, wo er tatkräftig mithilft. Seine freie Zeit verbringt er gerne in der Natur oder im Garten. Er liebt Kultur und Reisen in ferne Länder