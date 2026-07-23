„Der ganze Boden war voller Blut. Es herrschte komplette Panik.“ Dramatische Szenen haben sich vergangenen Samstag in Velden am Wörthersee zugetragen. Gegen 12.40 Uhr ist ein Auto in den vollen Gastgarten eines Cafés im Ortszentrum gekracht.

Die Lenkerin (74) aus dem Bezirk Villach-Land kam mit ihrem Auto von der Kärntner Straße (B83) ab, überfuhr eine Parkfläche und fuhr in den Gastgarten. Dabei wurden vor allem im Außenbereich sitzende Gäste erfasst und verletzt. Das Fahrzeug kam schließlich an einer Betonsäule zum Stillstand.

Insgesamt wurden bei dem Unfall zehn Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer und acht Personen leicht. Die Opfer wurden nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort in die Krankenhäuser nach Klagenfurt und Villach gebracht.

„Schwarz vor Augen geworden“

In ihrer ersten Befragung gab die 74-Jährige an, dass ihr „beim Einparken auf einmal schwarz vor Augen“ geworden ist. Auch sie erlitt einen Schock und musste, wie Opfer und andere Gäste, vom Kriseninterventionsteam betreut werden. Körperlich blieb die Pensionistin unverletzt. Was tatsächlich die Ursache(n) für die folgenschwere Irrfahrt ist, prüft jetzt die Staatsanwaltschaft Klagenfurt.

Sie hat, wie in solchen Fällen üblich, gegen die Lenkerin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet, bestätigt Behördensprecher Markus Kitz. Eine förmliche Einvernahme liegt noch nicht vor.

Für die 74-Jährige gilt die Unschuldsvermutung.