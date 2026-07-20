Auf den ersten Blick wirkt am Sonntag wieder alles in Velden fast wie gewohnt. Im Gastgarten sitzen Gäste bei Kaffee und Eis, Kellner tragen Getränke zwischen den Tischen hindurch. Nur wer den Unfall vom Samstag miterlebt hat, weiß, wie schnell die Idylle vorbei sein kann. Eine 74-jährige Frau hatte laut eigener Aussage beim Einparken medizinische Probleme und krachte in den Gastgarten eines Cafés.

Einen Tag danach berichten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der umliegenden Lokale, wie sie den Vorfall erlebten. Marie arbeitet im gegenüberliegenden „Rocket Room“, als sie plötzlich einen gewaltigen Knall hört. „Es war furchtbar laut“, erzählt sie. Zunächst sieht sie nichts. Gemeinsam mit ihren Kollegen läuft sie nach draußen. „Dann sah ich das Auto, das gegen die hinterste Säule im Lokal geknallt war.“

„Erst die Säule hat die Fahrt gestoppt“

Der Restaurantleiter des Lokals gegenüber – er möchte anonym bleiben – ist gerade bei der Arbeit, als er den Lärm hört. „Ich dachte zuerst, irgendwo streiten Leute und werfen Tische um“, erinnert er sich. Als er aufschaut, sieht er das Auto bereits in den Gastgarten fahren. „Erst die Säule hat die Fahrt gestoppt.“

Spuren an einer Säule erinnern noch an den Unfall © KLZ / Winnie-Christine Faust

Er rennt sofort über die Straße, um zu helfen. „Überall waren Scherben, der ganze Boden war voller Blut“, erzählt er. Verletzte liegen zwischen umgestürzten Tischen, Menschen schreien, Kinder weinen. „Es herrschte komplette Panik. Durch die Scherben hatten sich viele Menschen überall aufgeschnitten.“

Gemeinsam mit anderen Passanten und Gästen versucht er, die Verletzten zu beruhigen und Wasser zu bringen. „Von allen Seiten sind die Leute herbeigerannt, auch unsere Gäste. Zufällig war sogar eine Rettungssanitäterin dabei.“

„Ruft’s doch die Polizei!“

Auch an die Fahrerin erinnert er sich noch genau. „Sie ist aus dem Auto gesprungen und hat nur geschrien: ‚Ruft’s die Polizei! Ruft‘s doch die Polizei!‘“ Nur wenige Minuten später ist die Straße voller Einsatzkräfte. „Überall Blaulicht, Polizei, Rettung, Feuerwehr und der Hubschrauber.“

Besonders bewegt ihn der Zustand einer Kellnerin des betroffenen Lokals. „Sie war völlig panisch und hat zwei Stunden lang nur geweint.“ Auch ihn selbst lässt das Erlebte nicht los. „Ich stand zwei Stunden unter Schock. So etwas habe ich noch nie erlebt.“ Er ist erleichtert, dass derzeit nichts auf eine absichtliche Tat hindeutet. „Gott sei Dank war das offenbar kein Vorsatz. Das wäre noch viel schlimmer gewesen.“

„Mir wurde sofort schwindelig“

Noch immer ringt auch Koch Omar T. (31) nach Worten. Er läuft ebenfalls sofort zur Unfallstelle. „Ich bin zu einer Person gelaufen, die am Boden lag. Aber durch das Blut wurde mir sofort schwindlig.“ Die Bilder lassen ihn bis heute nicht los. „Die Menschen lagen am Boden, überall waren Scherben. Es war einfach das pure Chaos.“

Was ihn bis heute beschäftigt, ist die Frage nach dem Wie. „Normalerweise rollen die Autos hier mit zehn Stundenkilometern vorbei. Wie man an den Hindernissen vorbei noch so weit in den Gastgarten fahren kann, verstehe ich einfach nicht.“ Während die Polizei die genaue Unfallursache ermittelt, versuchen die Mitarbeiter der umliegenden Lokale und die vielen Augenzeugen noch immer, den Schock zu verarbeiten. Die Scherben sind längst weggeräumt – die Bilder dieses Samstagnachmittags bleiben.