Beruflich hat es die gebürtige Kärntnerin Amira Aly in ihre alte Heimat gezogen. Wegen Dreharbeiten ist die 33-Jährige diese Woche in Klagenfurt unterwegs. Das Berufliche verbindet die Moderatorin aber auch mit einer privaten Auszeit und ein paar entspannten Tagen, die sie mit ihrer Familie sowie Freundinnen aus der Kindheit verbringt. Die 33-Jährige ist im sechsten Monat schwanger mit ihrem dritten Kind. Doch in einer aktuellen Instagram-Story gibt sie ihren Followern nicht nur Einblicke in ihre Schwangerschaftsgelüste nach Süßem, sondern auch ein beunruhigendes Update zur Schwangerschaft: Einige Blutwerte seien „richtig, richtig schlecht“.

Für Dreharbeiten ist Aly derzeit in Klagenfurt. Dabei habe sie zum ersten Mal gemerkt, dass ihr Körper inzwischen an seine Grenzen komme. Zu schaffen machten ihr zunehmend die langen Arbeitstage. Auf Instagram berichtet sie: „Ich lag dann ab sieben Uhr im Bett. Ich hatte solche Krämpfe. Ich merk’ das jetzt langsam. Ich kann nicht mehr so viel machen und nicht mehr so viel stehen, auch wenn es nicht so danach aussieht. Aber der Körper wird schwerer.“

Mangelerscheinungen in der Schwangerschaft

Bei einer Routineuntersuchung habe sich dann auch noch herausgestellt, dass sie diverse Mangelerscheinungen habe. Dennoch gab es auch eine gute Nachricht: „Kein Schwangerschaftsdiabetes. Allerdings sind meine Blutwerte wirklich richtig, richtig schlecht. Ich habe einen massiven Eisenmangel. Mein Ferritinwert ist bei 8,5. Mein Hämoglobin bei 11,2. Kein Vitamin D, Omega 3. Es fehlt mir wirklich alles, was aber auch super wichtig ist für die Entwicklung. Das heißt supplementieren, und das nicht zu knapp.“

Moderatorin Amira Aly gibt ein Update zu ihrer dritten Schwangerschaft © Screenshot Instagram

Zuvor hatte die 33-Jährige auf Instagram noch Einblicke in ihre Auszeit in Kärnten gegeben. So stand unter anderem ein Frühstück mit Freundinnen aus der Kindheit auf dem Programm. Und sie verriet auch: würde sie wieder in Österreich leben, hätte sie nicht so viel Disziplin beim Essen und schwärmte von Krapfen mit Marillenfüllung und Semmerl mit Extrawurst - „ich liebe Extrawurssemmeln“. Ihr Video kommentierte sie selbst: „Also unterm Strich bin ich hier zum Essen“. Trotz der beunruhigenden Nachrichten rund um die Schwangerschaft, scheint es sich Amira Aly gut gehen zu lassen.