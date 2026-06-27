Der deutsche Comedian Oliver Pocher (48) nützt derzeit beinahe jedes Folge seines Podcasts „Patchwork Boys“, den er gemeinsam mit Pietro Lombardi (34) führt, um gegen seine Ex-Frau, die Kärntner Moderatorin Amira Aly (33) auszuteilen. Grund dafür ist vor allem Alys Schwangerschaft und vor allem die Tatsache, dass sie Pocher nie persönlich darüber informiert habe, sondern über die Medien davon erfahren habe. „Beschissen und respektlos“, nannte er ihr Verhalten. Die Klagenfurterin erwartet ihr erstes Kind mit Partner Christian Düren, sie hat bereits zwei Söhne mit Pocher.

Nun legte Pocher erneut nach. Mit Blick auf den näher rückenden Geburtstermin spielte er im Podcast den fiktiven Dialog durch: „„Das ist deine Woche‘“. – ‘Ja, ich hab‘ aber Entbindung.‘ – ‚Nicht mein Problem, musst du gucken, wie du das hinbekommst.‘“ Co-Host Lombardi glaube nicht, dass es so weit kommen würde. Er bezeichnete Pocher als „sehr guten Vater“.

Gluten-Intoleranz oder Blähbauch

Damit jedoch nicht genug der Sticheleien. Auch über Alys Babybauch machte sich der Comedian lustig: „Ich habe sie gerade eben gesehen. Also, entweder hat sie eine Gluten-Intoleranz oder einen Blähbauch oder irgendwas anderes – oder sie ist wirklich schwanger. Ich gehe davon aus, dass es eine Schwangerschaft ist.“

Keine Fotos aus dem Urlaub

Seine Kritik beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Schwangerschaft. Bereits seit Wochen wirft er seiner Ex vor, ihn beim Co-Parenting auszuschließen. So beklagte er beispielsweise öffentlich, während eines gemeinsamen Urlaubs der Kinder keine Fotos erhalten zu haben und kaum mit den Söhnen telefonieren zu dürfen. Auch darüber beschwert er sich regelmäßig in seinem Podcast.

Die Kärntnerin selbst hält sich öffentlich weitgehend zurück und kommentiert die Angriffe ihres Ex-Mannes nicht. Aus ihrem Umfeld heiße es laut Medienberichten jedoch, dass sie die wiederholten Sticheleien durchaus verletzen würden.