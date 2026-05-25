Amira Aly überraschte ihre Fans in den vergangenen Tagen nicht nur mit ihrer Schwangerschaft, sondern auch mit einem neuen TV-Projekt: Die 33-Jährige übernimmt eine Gastrolle in der beliebten ZDF-Reihe „Das Traumschiff“. Die Dreharbeiten fanden vor wenigen Tagen im ägyptischen Luxor statt. Wie der Sender gegenüber deutschen Medien bestätigte, stand Aly für die Episode „Das Traumschiff: Nil“ vor der Kamera. Darin verkörpert die gebürtige Kärntnerin die ägyptische Kellnerin Leila Hasan, die Staff-Kapitän Martin Grimm, gespielt von Daniel Morgenroth, in einer schwierigen Situation unterstützt. Ein genauer Sendetermin wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.

Auf Instagram hatte Aly ihre Reise nach Ägypten zunächst geheimnisvoll angekündigt und lediglich verraten, dass sie dort für ein besonderes Projekt arbeite. Nun teilte sie erste Eindrücke vom Set und bedankte sich mit den Worten: „Danke Luxor, danke ,Das Traumschiff‘.“ Auf mehreren Bildern zeigt sie sich unter anderem mit Barbara Wussow, die seit Jahren die Hoteldirektorin Hanna Liebhold in der Erfolgsserie spielt. Auch ein Blick hinter die Kulissen durfte nicht fehlen: Ein Selfie aus der Maske zeigt Aly mit sichtbarem Babybauch und Drehbuch in der Hand.

Florian Silbereisen & Co.

Für die Moderatorin ist das Engagement offenbar etwas ganz Besonderes. Denn Aly hat ägyptische Wurzeln. Ihr Vater stammt aus Ägypten und lebt heute wieder dort. Bereits im Februar hatte sie gemeinsam mit ihren beiden Söhnen ihre Familie in dem Land besucht. Begleitet wurde sie dabei auch von ihrem Partner, dem Moderator Christian Düren, mit dem sie derzeit ihr erstes gemeinsames Kind erwartet.

Neben Aly gehören auch Florian Silbereisen, Nina Kronjäger, Marcus Mittermeier und Liza Tzschirner zur Besetzung der neuen Folge. Die Dreharbeiten zu den Episoden „Nil“ und „Ruanda“ sollen noch bis Juni andauern.