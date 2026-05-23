Während Amira Aly (33) im Glück über ihre neuerliche Schwangerschaft schwelgt, sorgt Ex-Mann Oliver Pocher (48) mit derben Aussagen für Schlagzeilen. Statt Glückwünschen gibt es im Podcast mit Pietro Lombardi und Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden Vorwürfe, Angriffe unter der Gürtellinie und jede Menge Frust.

Wie kürzlich bekannt wurde, erwartet Amira Aly mit ihrem Partner Christian Düren das erste gemeinsame Kind. Die Beziehung der beiden wurde 2024 öffentlich, nun folgt der nächste große Schritt. Doch Oliver Pocher reagiert alles andere als gelassen auf die Baby-News.

„Ich habe es aus der Zeitung erfahren“

„Amira ist schwanger, so stand es in der Zeitung“, zeigt sich der Comedian in seinem Podcast „Patchwork Boys“ (exklusiv in der Pocher-App) verletzt darüber, wie er von der Schwangerschaft erfahren habe: „Ich habe es bisher persönlich noch nicht bestätigt bekommen.“ Als Alessandra Meyer-Wölden ungläubig nachfragt, legt Pocher nach: „Ich habe es aus der Zeitung erfahren.“

Vor allem dieser Umstand scheint den 48-Jährigen massiv zu beschäftigen. Meyer-Wölden stärkt ihm den Rücken und erklärt: „Ich finde, es gibt gewisse Situationen im Leben wie Heiraten, Kinderkriegen, wenn jemand stirbt, das sind so prägende große Dinge im Leben, wo man sich genug im Griff haben kann, dass die engste Familie solche Dinge nicht aus der Zeitung erfährt.“

Werdende Eltern: Amira Pocher mit Partner Christian Düren © IMAGO/Frederic Kern

Übergabe der Kinder „wie bei einem Formel-1-Boxenstopp“

Besonders bitter für Pocher: Er habe Amira am Tag der Schlagzeilen sogar noch persönlich gesehen. „Es ist ja noch viel besser: Ich war noch da und habe sie an dem Tag, als das rausgekommen ist, noch gesehen. Sowohl gesehen als auch noch mal telefoniert“, erzählt er. Trotzdem habe sie ihm nichts gesagt. Die Übergabe der gemeinsamen Kinder sei laut Pocher abgelaufen „wie bei einem Formel-1-Boxenstopp“. Sein Vorwurf: „Ich hatte nicht mal die Chance, mit ihr zu reden.“

Dabei scheint nicht nur die Schwangerschaft, sondern auch die neue Beziehung seiner Ex-Frau ein wunder Punkt zu sein. Immer wieder schießt Pocher gegen Christian Düren: „Auch Christian Düren nehme ich es sehr persönlich, dass er versucht hat, mich zu schädigen“, sagt er. Hintergrund ist ein Gerichtsstreit, bei dem Pocher mit einer Unterlassungsklage gegen Düren gescheitert war.

„Er bleibt ja ein Vollidiot, das ist so“

Danach wird der Comedian noch deutlicher. „Er bleibt ja ein Vollidiot, das ist ja so“, wettert Pocher. Und weiter: „Ich muss auch niemandem gratulieren, dem ich es nicht gönne!“ Besonders kritisch sieht er offenbar die Zukunft der Beziehung: „Ich finde es schwierig, wenn du eine Beziehung hast, die nicht besonders stabil ist, dass du glaubst, das mit einem Kind zu machen.“

Zwischen den Zeilen wird klar, dass hinter den Aussagen wohl mehr steckt als nur Ärger über die schief gelaufene Kommunikation. Meyer-Wölden spricht dann aus, was möglicherweise in ihrem Ex-Mann Pocher vorgeht: „Du denkst über deine gescheiterte Beziehung nach: Was hätte ich anders machen können? Jetzt ist ein anderer da, eigentlich sollte man sich freuen.“

„Ich finde es beschissen und respektlos“

Pocher selbst formuliert seine Enttäuschung schließlich besonders drastisch. „Ich finde es beschissen und respektlos“, sagt er über Amiras Verhalten. Und weiter: „Dann möchte ich nicht nur informiert werden, wenn ich den beschissenen Schwimmkurs bezahlen soll. Dann finde ich, gehört es einfach dazu, dass man sagt: Übrigens bin ich schwanger geworden.“