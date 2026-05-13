Sie hatte immer gesagt, dass sie sich noch ein Kind wünscht. Und dieser Wunsch scheint jetzt in Erfüllung zu gehen: Die Kärntner Moderatorin Amira Aly ist schwanger. Das bestätigte die 33-Jährige am Mittwoch gegenüber der BILD-Zeitung. „Ja, es stimmt, wir erwarten ein Baby und freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel“, so Aly, die mit dem deutschen Journalisten Christian Düren liiert ist.

Babybauch versteckt

Die vergangenen Wochen seien sehr besonders, aber auch herausfordernd gewesen, erzählt sie. Denn das Paar wollte die Schwangerschaft erst einmal privat genießen. „Deshalb habe ich mich bewusst etwas zurückgezogen, einige Jobs abgesagt und bei Terminen versucht, meinen Bauch zu verstecken, damit noch niemand etwas erfährt“, so die gebürtige Klagenfurterin zur „BILD“. Wann der Nachwuchs zur Welt kommt, wurde noch nicht bekannt. Auf einem Video, das sie am Mittwoch auf Instagram postete, ist jedenfalls schon ein kleines Babybäuchlein zu erkennen.

Trennungs-Gerüchte

Seit Ende 2023 sind Aly und Düren ein Paar, ein heimlich aufgenommenes Foto aus dem Südafrika-Urlaub machte die Beziehung Anfang 2024 offiziell. Erst Ende des Vorjahres gab es Spekulationen um ein Liebes-Aus des Paares. Aly hat bereits zwei Söhne (5 und 6 Jahre alt) aus erster Ehe mit Comedian Oliver Pocher. Im Sommer 2023 verkündeten die beiden ihre Trennung, ein Jahr später folgte die Scheidung und die Kärntnerin nahm wieder ihren Mädchennamen an. Die 33-Jährige hat mittlerweile in Köln ein eigenes Haus bauen lassen - und dort wird wohl schon demnächst Platz für Babybettchen und Wickelkommode gemacht.