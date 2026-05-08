„Ich habe mich heute wieder einmal herausgeputzt, weil ich zu einer besonderen und speziellen Ausstellung eingeladen bin“, erzählt die Kärntner Moderatorin Amira Aly ihren Fans auf Instagram. „Ihr habt gar keine Vorstellung! Aber wenn ihr mich gut kennt, wisst ihr, wofür ich brenne, was ich liebe, was mich fasziniert.“

Gemeinsam mit ihrer Mutter Mirjam Svetnik besuchte die 33-Jährige „Serienkiller – Die True Crime Ausstellung“ in Köln. Diese entführt die Besucherinnen und Besucher in die Gedankenwelt der berüchtigtsten Serienmörder der Geschichte, wie Jeffrey Dahmer, der zwischen 1978 und 1991 in den USA mordete und später von einem Mithäftling getötet wurde. Von persönlichen Relikten über psychologischen Gutachten bis hin zu beklemmend realistischer Tatort-Rekonstruktionen: Die Ausstellung verspricht einen unverfälschten, tiefen Einblick in die dunkelsten Abgründe des kriminellen Geistes.

Ein Fall führt auch nach Kärnten

Ergänzt wird die Schau durch Fälle aus dem deutschsprachigen Raum – sogar mit Kärntner Hintergrund: So wird etwa der Fall Jack Unterweger beleuchtet, der nach seiner ersten Verurteilung als „Häfenliterat“ Bekanntheit erlangte und auf Initiative prominenter Unterstützer vorzeitig entlassen wurde, nur um danach innerhalb eines Jahres elf Prostituierte zu ermorden.

Amira Aly und ihre Mutter machten Fotos, schlüpften in die Rollen zweier Ermittlerinnen, beantworteten Quizfragen und versuchten auch mit VR-Brillen einen Fall zu lösen. Die Ausstellung ist bis Ende Oktober in Köln geöffnet, dann „wandert“ sie nach München, wo sie ab Mitte November besucht werden kann.