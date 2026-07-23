In nur viereinhalb Monaten Bauzeit wurde der neue Billa-Markt in der Flurgasse in Bärnbach aus dem Boden gestampft. Das alte Billa-Geschäft am Bärnbacher Hauptplatz schloss am 22. Juli seine Pforten. Da der neue Markt am darauffolgenden Tag eröffnete, konnten die Kundinnen und Kunden nahtlos weiter einkaufen. „Wir sind stolz, dass wir den Bärnbacherinnen und Bärnbachern auch künftig eine verlässliche Nahversorgung bieten können“, sagte Billa-Vertriebsdirektor Peter Gschiel bei der Eröffnung am Donnerstag.

Auf einer rund 800 Quadratmeter großen Verkaufsfläche werden im neuen Markt rund 10.000 Artikel feilgeboten. Das Team der beiden Marktleiterinnen Hannelore Gößler und Silke Noiges wurde vergrößert und besteht nun aus 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, darunter zwei Lehrlinge. Der Großteil des Energiebedarfs kann mittels einer Photovoltaikanlage selbst produziert werden. „Zudem können wir bis zu 60 Prozent an Kühlenergie einsparen, da wir seit Jahren Türen an den Kühlanlagen haben”, so Gschiel. Bei den 41 Parkplätzen wurden versickerungsoffene Pflastersteine verlegt, um so wenig Fläche wie möglich zu versiegeln.

Produkte aus der Region in den Regalen

Drei regionale Bäcker beliefern das Geschäft, das Fleisch stammt laut Gschiel zu 100 Prozent aus Österreich. Mit Zach Gourmet war bei der Eröffnung auch ein Produzent aus dem Bezirk vertreten. Pfarrer Winfried Lembacher segnete die Filiale. „Wir sind froh, dass Billa in Bärnbach bleibt und sich hier weiterentwickeln konnte“, betonte Vizebürgermeisterin Holler-Wind. Die Stadtgemeinde hat das alte Geschäftslokal am Hauptplatz gekauft und plant, die Gemeindeverwaltung barrierefrei im Erdgeschoss unterzubringen. Im ersten Stock könnten Wohnungen entstehen.

Anlässlich der Eröffnung übernimmt die Billa AG eine einjährige Zimmerpatenschaft im Ronald McDonald Haus beim LKH Graz. In dieser Einrichtung werden Familien kranker Kinder unterstützt und haben die Möglichkeit, sich in deren Nähe aufzuhalten.