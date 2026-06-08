Sie räumen Lebensmittel in die Regale ein, backen frisches Gebäck, sorgen für Ordnung im Lager und erfüllen die Wünsche der Kundinnen und Kunden stets mit einem freundlichen Lächeln. Im „Billa Plus“-Markt am Fachmarktzentrum Vorum in Voitsberg haben die Lehrlinge das Ruder übernommen. „Das ist eine schöne Herausforderung und eine super Chance für uns“, sagt die 19-jährige Michelle Fladerer, die am Montagvormittag in der Feinkostabteilung im Einsatz war. Die Feldbacherin kann im Rahmen der Initiative „Lehrlinge führen Märkte“ bis zum 12. Juni 2026 gemeinsam mit 35 weiteren Lehrlingen aus der Steiermark und dem Südburgenland Führungsverantwortung beweisen.

Österreichweit leiten in dieser Woche insgesamt 213 Lehrlinge sieben Märkte in sieben Bundesländern. Das Projekt zur Nachwuchsförderung startet mit einer gemeinsamen Strategieplanung und geht dann in den Marktalltag über. Die Lehrlinge durchlaufen dabei sämtliche Abteilungen – von Obst und Gemüse über Feinkost bis hin zu Kassa und Lagerwirtschaft – und sammeln Erfahrungen in den Bereichen Führung, Organisation und Teamarbeit.

Die Karriereleiter hinauf

„Wir sind offen für alle möglichen Formen der Lehre. Derzeit bilden wir in der Steiermark rund 180 Lehrlinge aus, davon absolvieren 55 eine integrative Berufsausbildung“, sagt Lehrlingsbetreuer Markus Marliot. In den Märkten erhalten die jungen Menschen die Unterstützung und Begleitung, die sie benötigen, um ihre Lehre erfolgreich zu absolvieren. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen ihnen etwas mitgeben, das sie für die Zukunft brauchen können“, sagt Andreas Holzmann, Marktmanager des Billa-Plus-Markts in Voitsberg. Viele ehemalige Lehrlinge haben es bis in den Vorstand geschafft, wie Vertriebsdirektor Peter Gschiel erzählt.

Die Lehrlinge Nico Lee und Julian Engler präsentieren die passenden Produkte für Wassermelonen-Bowle © KLZ / Jakob Kriegl

Verkaufsgeschick ist gefragt

Das Highlight der Lehrlingswoche ist ein Verkaufswettbewerb, bei dem es auf kreative Warenpräsentationen und Verkaufsgeschick ankommt. Das Team mit den meistverkauften Produkten und dem größten Einfallsreichtum gewinnt. Die 17-jährigen Lehrlinge Julian Engler und Nico Lee aus Graz haben sich eine besondere Strategie überlegt: „Wir haben alles für eine Wassermelonen-Bowle zusammengestellt, die auch als antialkoholische Variante zubereitet werden kann.“ Die erfrischenden Produkte, die unter dem Werbeslogan „One in a Melon“ angeboten werden, sollen möglichst viele Menschen zum Kauf bewegen und den beiden zum Sieg verhelfen.