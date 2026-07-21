Lediglich Pflegestufe eins wurde einer schwer kranken Kärntnerin von der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) zugestanden. Die Frau wandte sich mit dem Bescheid an die Arbeiterkammer (AK) Kärnten, die daraufhin eine Klage beim Arbeits- und Sozialgericht in Klagenfurt eingereicht hat. Das unabhängige medizinische Gutachten bestätigte den Verdacht der AK-Experten: „Der tatsächliche Pflegebedarf lag nicht bei den ursprünglich angenommenen 90 Stunden, sondern bei 179 Stunden pro Monat – ein Pflegeaufwand, der rechtlich die Pflegestufe vier begründet“, sagt Gerald Prein, AK-Referatsleiter Sozialrecht.

Neue Regeln ab September

Durch das Urteil erhält die Frau nun rückwirkend das ihr zustehende Pflegegeld. Für die Familie bedeutet dies eine massive finanzielle Entlastung, um die notwendige Betreuung und professionelle Pflegeleistungen zu finanzieren. „Die behördliche Einstufung des Pflegebedarfs geht oft völlig an der Lebensrealität der Betroffenen vorbei“, urteilt die AK. Dass ab September neue Richtlinien für mehr Transparenz und Objektivität bei Begutachtungen der PVA gelten, verbucht man als wichtigen Etappensieg. „Die neuen Regeln sind das Eingeständnis, dass im System etwas schiefläuft. Bis die angekündigten Verbesserungen in der Praxis ankommen, bleibt der kostenlose Rechtsschutz der AK die wichtigste Schutzmauer für Pflegebedürftige. Wer Zweifel an seiner Einstufung hat, sollte Kontakt mit uns aufnehmen“, sagt AK-Präsident Günther Goach.