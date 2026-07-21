Ein mobiles Palliativteam bringt medizinische Kompetenz dorthin, wo sie am meisten gebraucht wird – nach Hause. Es lindert Schmerzen, nimmt Ängste, begleitet Familien in einer der schwersten Phasen ihres Lebens und hilft schwer kranken Menschen in ihren eigenen vier Wänden. Leider ist ein solches Team nicht immer greifbar, wie zwei Fälle zeigen, die sich vor längerer Zeit in Kärnten zugetragen haben. Die Angehörigen haben sich jetzt der Kleinen Zeitung anvertraut.

Hochbetagt war ein Kärntner, dessen Gesundheitszustand sich dramatisch verschlechtert hatte. Es war der Wunsch der Familie, dass der Mann zu Hause sterben kann. Als man sich bei der Kabeg erkundigte, wann ein solches Team kommen könnte, hieß es: „In mehreren Wochen.“ Der Patient musste schließlich ins Spital eingeliefert werden und verstarb dort.

Einer Kärntnerin mit vergleichbarem Gesundheitszustand wurde zwar rasch ein mobiles Palliativteam der Kabeg zugeteilt. Als sie eines Tages akut Schmerzattacken bekam, baten die Angehörigen die Experten um Hilfe. Diese konnten aber nicht spontan kommen. Die Patientin wurde in ein Spital eingeliefert und verstarb dort.

Kostenloses Angebot

Die Kabeg verfügt über zwei mobile Palliativteams – eines in Klagenfurt und eines in Villach. Es besteht aus Ärzten, diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegefachkräften, klinischen Psychologen, Sozialarbeitern und Physiotherapeuten. Das Team ist eine fachliche Ergänzung zu den behandelnden Ärzten, den sozialen Diensten und der Hauskrankenpflege. Das Angebot ist für die Patienten kostenlos.

Die Anforderung des mobilen Palliativteams erfolgt über die betreuende Fachabteilung im Krankenhaus, den Hausarzt, das Pflegeheim oder die Hauskrankenpflege. Obwohl die Kabeg-Spitäler in Klagenfurt und Villach auch Palliativstationen haben, ist eine Aufnahme dort nicht Voraussetzung, um in der Folge von einem mobilen Team betreut zu werden.

Terminvergabe „zeitnah“

Wie lange sind gewöhnlich die Wartezeiten? „Wartezeiten in dem Sinne gibt es nicht, da die individuelle Abklärung und Ersteinschätzung sehr zeitnah erfolgen“, sagt die Kabeg. Das Team vereinbare unmittelbar einen Erstkontakt, um die individuelle Situation und die Bedürfnisse zu erfahren und dementsprechend zu planen. „Auch bei der ersten telefonischen Kontaktaufnahme wird bereits Unterstützung geboten. Die Einteilung der Termine sowie der Zeitaufwand für die Betreuung sind sehr unterschiedlich und hängen vom Bedarf des Patienten ab.“

Auch der Termin für den persönlichen Erstkontakt hänge von der aktuellen Situation ab. „Die Terminvergabe erfolgt sehr zeitnah. Oft kommt es aber auch vor, dass Termine seitens des Patienten nicht wahrgenommen werden können, weil etwa zwischenzeitlich eine stationäre Aufnahme erfolgt.“

Am nächsten Arbeitstag verfügbar

Neben der Kabeg bietet in Kärnten übrigens nur noch das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit ein mobiles Palliativteam an. „Die Wartezeiten hängen bei uns von der Dringlichkeit ab. Wenn es sich um einen dringlichen Fall handelt, erfolgt die stationäre Aufnahme, ansonsten ist das mobile Team zumindest am nächsten Arbeitstag verfügbar“, sagt Michael Zink, Primarius der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Die Mehrzahl der mobil betreuten Patienten waren zuvor auf der Palliativstation in St. Veit. Zink: „Es gibt aber auch viele, die nie stationär waren oder sein werden.“