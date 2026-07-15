Alles schien klar: Eine diplomierte Krankenpflegerin (24) war wegen grob fahrlässiger Tötung angeklagt. Die Staatsanwaltschaft warf der 24-Jährigen vor, im vergangenen November das Rheuma-Medikament einer Pensionistin (85) zu hoch dosiert zu haben. 13 Tage später verstarb die Patientin an einem tödlichen Herz- und Kreislaufversagen, zudem soll es zu einer Sepsis gekommen sein.

Am Mittwoch musste sich die 24-jährige diplomierte Krankenpflegerin deswegen am Landesgericht Klagenfurt vor Richterin Sabine Götz verantworten. Und die gebürtige Steirerin hat die Vorwürfe von Anfang an bestritten. „Ich fühle mich nicht schuldig“, sagte sie. „Ich kann mir diese Überdosierung nicht erklären.“ Der Dispenser, in den die Medikamente für die Patientin gegeben werden, sei für drei Tage völlig falsch befüllt gewesen. „Ich kann mir nicht erklären, wie diese Tabletten da hineingekommen sind“, sagt die 24-Jährige. Sie habe sie jedenfalls nicht so befüllt.

Widersprüche und Ungereimtheiten

Auch Florina Ozegovic, die Verteidigerin der Angeklagten, wies auf „viele Widersprüche und Ungereimtheiten“ in dem Fall hin. Es konnte nicht eindeutig festgestellt werden, wer wann welche Medikamente in den Dispenser gegeben habe, so die Anwältin. Viele hätten Zutritt zum Zimmer der Patientin gehabt, diese sei von vielen Personen, darunter mehreren Pflegekräften, betreut worden. Auch die 85-Jährige selbst habe jederzeit Zugriff auf die bei ihr zu Hause gelagerten Medikamente gehabt.

Zudem habe ein chemisch-toxikologisches Gutachten keine Überdosierung festgestellt, so Ozegovic. Auch die Zeugen, Kolleginnen und ein ehemaliger Praktikant mit dem die Pflegerin die Patientin zuletzt besucht hatte, entlasteten die 24-Jährige. Diese sei bei ihrer Arbeit äußerst gewissenhaft und korrekt.

Nicht mit Sicherheit nachweisbar

Nach knapp zweieinhalb Stunden war dann Schluss. Richterin Sabine Götz sprach die Krankenpflegerin frei. Es sei nicht mit der für eine Verurteilung nötigen Sicherheit nachweisbar gewesen, dass ausgerechnet die 24-Jährige die Medikamente falsch dosiert habe. Daher galt der Grundsatz: Im Zweifel für die Angeklagte.

Die Pflegerin nahm das Urteil an, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab. Damit ist das Urteil nicht rechtskräftig.