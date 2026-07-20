In den vergangenen Tagen hat er beim GAK bereits mittrainiert, jetzt ist es fix: Liam Hermesh schließt sich den Rotjacken an und unterschreibt an der Mur einen Vertrag bis 2029. Zuletzt stand der Israeli in der Heimat bei Maccabi Haifa unter Vertrag und war nach Auslaufen seines Vertrags ablösefrei zu haben. „Ich freue mich riesig, Teil dieses großartigen Vereins mit seiner stolzen Tradition zu werden“, wird der 22-Jährige in einer Aussendung zitiert. „Ich kann es kaum erwarten, am Platz zu stehen, vor unseren Fans zu spielen und diese besondere Atmosphäre zu erleben. Ich bin überzeugt, dass eine besondere Saison vor uns liegt, und ich verspreche, in jedem Training und in jedem Spiel alles zu geben. Ich brenne darauf, endlich im Stadion aufzulaufen.“

Hermesh, der bis auf ein Intermezzo bei Sheriff Tiraspol in Moldau seine bisherige Karriere in Israel verbrachte, soll das defensive Mittelfeld der Rotjacken verstärken. Bei seinem Ausbildungsklub Maccabi sammelte er Erfahrungen in der UEFA Youth League und bestritt zehn Spiele in der höchsten Spielklasse Israels. Eine Saison verbrachte er auf Leihbasis bei Zweitliga-Klub Hapoel Afula. In Tiraspol, wo er die Saison 2025/26 verbrachte, kam Hermesh auf 15 Liga-Einsätze und holte auch den nationalen Cup-Titel, wo er im Finale auch einen Treffer erzielte.

„Liam ist laufstark und arbeitet gegen den Ball außergewöhnlich fleißig, genau diese Stabilität wollen wir im Zentrum haben“, freut sich Sportchef Tino Wawra auf seinen Neuzugang. „Mit 22 hat er noch viel Entwicklung vor sich. Dass Ferdinand Feldhofer schon mit einigen israelischen Spielern gearbeitet hat, erleichtert ihm den Start zusätzlich.“