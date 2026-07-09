Der Transfer hat sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet, jetzt ist er fix. Leon Klassen wechselt vom deutschen Zweitligisten SV Darmstadt zum GAK. Der 26-jährige Linksfuß unterschrieb einen Dreijahresvertrag. „Es freut uns sehr, dass sich Leon für den Weg zurück zum GAK entschieden hat und wir ihn jetzt fix bis 2029 unter Vertrag nehmen konnten. Wir sind überzeugt, dass Leon unser Spiel wie schon im Frühjahr mit seiner Dynamik und seinem Offensivdrang bereichern wird. Super, dass er sich trotz anderer Möglichkeiten bewusst für den GAK entschieden hat“, sagte Sportdirektor Tino Wawra.

Klassen hat die Rotjacken in sein Herz geschlossen und sagte: „Ich freue mich riesig, wieder hier zu sein. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich mich beim GAK von der ersten Sekunde an unglaublich wohlgefühlt habe. Ich bin absolut überzeugt von diesem Verein, wir haben im Frühjahr eine richtig gute Basis geschaffen und ich freue mich darauf, genau dort anzuknüpfen. Für mich persönlich möchte ich hier jetzt den nächsten Schritt machen und noch mehr Verantwortung übernehmen.“

Markovic ist auch ein „Roter“

Zuvor haben die Grazer Petar Markovic geholt. Auch der 20-Jährige wechselt fix zu den Athletikern und unterschrieb einen Vertrag über drei Jahre. Er kommt vom italienischen Serie-A-Klub FC Bologna. Markovic ist gebürtiger Wiener und wurde bei Austria Wien ausgebildet. Für die Young Violets bestritt der Innenverteidiger 25 Spiele in der Regionalliga Ost und erzielte dabei zwei Tore. Im Sommer 2024 zog es ihn nach Italien. Beim FC Bologna spielte er im Nachwuchs und kam in zwei Jahren auf 35 Einsätze in der Primavera 1, der höchsten italienischen Nachwuchsliga. Dazu sammelte er in der UEFA Youth League internationale Erfahrung.

„Ich freue mich sehr, bei einem so traditionsreichen Verein in der Bundesliga langfristig unterschrieben zu haben. Für mich ist das der perfekte Schritt in meiner Entwicklung. Ich will mich hier durchsetzen und im Profifußball ankommen“, sagte Markovic.