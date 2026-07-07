Dieser Transfer darf wohl durchaus als Coup bezeichnet werden: Der sechsfache österreichische Meister und fünffache Cupsieger Cican Stankovic schließt sich dem GAK an und wird in der kommenden Saison bei den Grazern im Tor stehen. Der 33-Jährige, der seit seinem Abschied aus Salzburg 2021 bis diesen Sommer bei AEK Athen unter Vertrag stand, wo er 2023 das Double geholt hat, unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2027. Bei den Bullen stand Stankovic zuvor von 2015 bis 2021 in 152 Pflichtspielen im Tor und blieb dabei 57 Mal ohne Gegentreffer. Über Grödig, wo er in der Saison 2014/15 zu Österreichs Torhüter des Jahres ausgezeichnet wurde, hatte er den Sprung zu den Bullen geschafft, wo er dieselbe Auszeichnung auch in der Spielzeit 2018/19 bekam.

„Zur Vita von Cican muss man eigentlich nicht viel sagen, die ist bekannt und herausragend“, freut sich GAK-Sportchef Tino Wawra über seinen Neuzugang. „Von Anfang an war in den Gesprächen zu spüren, dass er richtig für eine neue Herausforderung brennt und es nochmals allen beweisen will. Er ist in einem absolut fitten Zustand. Was ihm aktuell noch fehlt, ist die Matchpraxis, aber ich denke bei einem Spieler seines Formats ist die schnell wieder da. Wir freuen uns, dass sich Cican dem GAK anschließt.“ Bereits vor einigen Tagen wurde klar, dass das Engagement von Franz Stolz bei den Rotjacken keine Fortsetzung findet, weshalb Wawra auf dem Tormannsektor tätig werden musste.

Tino Wawra (rechts) holt Cican Stankovic nach Graz © GAK 1902

In der vergangenen Saison kam Stankovic, der viermal für die österreichische Nationalmannschaft das Tor hütete, in Griechenland kein einziges Mal zum Einsatz. Deshalb ist Stankovic, der auch je zehn Einsätze in der Champions und in der Europa League vorweisen kann, „sehr froh, dass es geklappt hat“, wie der in Bosnien geborene Torhüter sagt. „Am Ende ist alles relativ schnell gegangen, und jetzt freue ich mich wirklich riesig auf die neue Saison. Der GAK ist ein großer Name im österreichischen Fußball, und ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Team unsere Ziele erreichen.“