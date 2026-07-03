Franz Stolz und Mathias Olesen werden nicht zum GAK wechseln. Die Gründe dafür sind unterschiedlicher Natur, wie Sportdirektor Tino Wawra erklärt. Der GAK war sich mit Franz Stolz bezüglich des Vertrages bereits einig. Und auch der FC Genua signalisierte lange Zeit, dass sie den Torhüter in Richtung Graz ziehen lassen. Kurz vor der Vertragsunterzeichnung legte sich dann Genua-Trainer Daniele De Rossi quer. „Es war alles ausverhandelt, es fehlten nur noch die Unterschriften. Wir waren praktisch fertig und dann kam die Absage von Genua. Der Trainer hat dort anscheinend viel Macht und er sagte, Stolz muss zumindest die Vorbereitung noch bei Genua machen, er lässt ihn nicht ziehen“, erzählt Wawra.

Man werde den Tormannmarkt weiterhin sondieren, „aber nur dann jemanden holen, der uns klar verbessert“, sagt Wawra und fügt hinzu: „Ich habe zu allen Torleuten und allen Spielern, die bei uns sind, Vertrauen. Und dennoch tut die Absage von Mathias Olesen weh. „Die Gespräche mit Greuther Fürth sind sehr positiv verlaufen. Das Gesamtpaket, das der Manager von Olesen gefordert hat, ist für den GAK aber nicht zu stemmen“, erklärt Wawra. Heißt übersetzt: Das Gehalt des Mittelfeldspielers ist schlichtweg zu hoch.

Mathias Olesen trägt wieder das Fürth-Trikot © IMAGO

Damit bleibt die noch offene Causa Leon Klassen. Auch da verlaufen die Gespräche mit Darmstadt sehr gut. „Aufgrund der Erfahrungen mit Genua möchte ich aber nichts sagen, bevor nicht alles unterschrieben ist“, sagt Wawra. Von Freitag bis Mittwoch (8. Juli) bereits befinden sich die Rotjacken im Camp in Loipersdorf.