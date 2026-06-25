Die Auslosung der österreichischen Bundesliga für die Saison 2026/27 hat dem GAK gleich in der ersten Runde Meister LASK in einem Auswärtsspiel beschert. Somit starten die Rotjacken am 31. Juli um 19 Uhr in die neue Meisterschaft. Peter Michorl trifft somit bei seinem Comeback in Österreich auf seinen ehemaligen Arbeitgeber. Einen Tag später, am 1. August (17 Uhr), beginnt auch für den SK Sturm die nationale Meisterschaft, und zwar auswärts gegen die WSG Tirol. Am gleichen Tag sind die Hartberger um 19.30 Uhr bei Salzburg zu Gast.

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