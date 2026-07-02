In den kommenden Wochen muss der GAK auf Offensivwaffe Jacob Italiano verzichten. Der 24-Jährige hat sich bei der WM-Endrunde in Amerika im Training der australischen Nationalmannschaft verletzt und sich dabei einen Muskelbündelriss im Adduktorenbereich zugezogen. Somit wird er dem GAK wochenlang fehlen.

Bei der Weltmeisterschaft stand er in den ersten beiden Gruppenspielen gegen die Türkei und die USA in der Startelf. Vor dem abschließenden Gruppenspiel zog er sich dann im Training eine Verletzung zu. Nach einem ersten Befund in den Staaten ist Italiano mittlerweile nach Graz zurückgekehrt. In Weinzödl hat er bereits mit der Reha begonnen.