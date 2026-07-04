Umbau, Ausbau, Neubau – was auch immer passieren wird mit dem Stadion Graz-Liebenau hängt in erster Linie von den politischen Vertretern und deren Zugeständnissen ab. Es wird noch viel Wasser die Mur hinunterfließen bis die gewählten Volksvertreter zu einer Entscheidung kommen. Aktuell ist im Liebenauer Oval hinsichtlich der aktuellen Adaptionen alles auf Schiene. Die Flutlichtanlage wurde erneuert. Kabel von mehr als 30 Kilometern wurden ebenso ausgetauscht wie die Beleuchtung. Am Donnerstag ging erstmals das neue Licht an. Ab Montag wird die neue Flutlichtanlage getestet, geprüft und zertifiziert. Da geht es unter anderem um die Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung, damit Kameras die besten Bilder einfangen können.

Am Donnerstagabend wurden sämtliche Arbeiter zu Speis und Trank geladen. „Es war ein kleines Dankeschön, weil alle bei schwierigen Verhältnissen absolut ambitioniert und gut gearbeitet haben“, sagt Eva Sonnleitner vom Stadion-Management. Die Hitze machte den Arbeitern zu schaffen, aber auch dem neu verlegten Grün. Igor Didak, Greenkeeper und verantwortlich für den Rasen im Stadion, stand wochenlang in der Nacht auf, um den neuen Spieluntergrund so gut wie möglich zu pflegen. „Ich bin jetzt zirka zwei Wochen jede Nacht um drei Uhr aufgestanden, ins Stadion gefahren und habe den Rasen bewässert“, erzählt Didak. Jetzt ist das Gröbste überstanden, die Verwurzelung des Rollrasens mit dem Untergrund hat trotz der Hitze geklappt. Aktuell gleicht der Rasen einem Teppich.

Auf der Nordtribüne wurde das sogenannte „Mundloch“ geschlossen. Die Aussparung in Richtung Stadionvorplatz war als Einlass für Konzerte gedacht. Auf diesem Teil der Tribüne ist jetzt mehr Platz, die Kapazität kann und darf aber nicht erhöht werden. Dafür wird dort ein größeres Podest für die Vorsinger gebaut, die „Wellenbrecher“ werden noch bis zum ersten Bewerbsspiel am 21. Juli (Sturm – Heart of Midlothian) installiert. Im Süden, wo die meisten Fanklubs des GAK beheimatet sind, wird die gesamte Bestuhlung ausgetauscht. Aufgrund eines Fabrikationsfehlers des Herstellers war diese Maßnahme notwendig.

Abmontiert wird kommende Woche der Namenszug des ehemaligen Stadionsponsors. Gespräche mit möglichen Interessenten werden laufend geführt.