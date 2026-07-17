Juri Kirchmayr muss weiter auf seine Chance beim GAK warten. Für den 20-jährigen Torhüter ist die Konkurrenz mit Cican Stankovic, Jakob Meierhofer und Christoph Nicht zu groß, weshalb der gebürtige Langenloiser wieder leihweise in die 2. Liga abgegeben wird. Nachdem Kirchmayr in der vergangenen Spielzeit beim FAC in allen 28 Ligaspielen zum Einsatz gekommen ist und dabei mit lediglich 18 Gegentreffern und 15 Spielen ohne Gegentor aufgezeigt hat, spielt der Torhüter der Saison 2025/26 in der 2. Liga in den kommenden Monaten für Zweitliga-Aufsteiger Wacker Innsbruck.

Die Rotjacken planen aber dennoch mit dem U21-Teamspieler und haben die Option im Vertrag gezogen, somit ist Kirchmayr bis Sommer 2028 an den GAK gebunden. Wacker besitzt nach der Leihe jedoch eine Kaufoption, die Rotjacken haben aber eine Rückkaufoption im Deal verankert.