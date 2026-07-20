Péter Magyar bereitet seinen nächsten Zug vor. Der ungarische Ministerpräsident will Ungarn verändern, nach zwölf Jahren Viktor Orban in eine andere Richtung bewegen. Die neueste Schlüsselspielerin in diesem Projekt: Judit Polgár, Schach-Olympiasiegerin und – wenn es nach Magyar geht – künftige Präsidentin Ungarns.

Polgár ist politisch ein unbeschriebenes Blatt. Sie hatte nie ein Amt inne, stand auf keiner Liste einer Partei und auch nicht in der Nähe einer politischen Kraft – zumindest nicht öffentlich. Dennoch hält sie Magyar für geeignet, das höchste Amt im Staat zu übernehmen. Wieso? Weil ihr Name für „Talent und Beharrlichkeit“ stehen würde. „Als erfolgreichste Schachspielerin der Geschichte führte sie 26 Jahre lang ununterbrochen die Weltrangliste der Frauen an und gehörte gleichzeitig zu den zehn besten Spielern der Weltrangliste“, so Magyar in einem Facebook-Post.

Politisch komplett unerfahren

Weitere Begründungen liefert der Ministerpräsident der Öffentlichkeit nicht. Klar ist, was Magyar schreibt, stimmt. Polgár ist ohne Zweifel eine der besten Schachathletinnen, die die Welt je gesehen hat. 1988 und 1990 gewann sie die Schacholympiade. 2002 besiegte sie den prominenten Schachspieler Garri Kasparow. Ihre Konkurrenten beschreiben Polgárs Spiel als knallhart, als perfekt-kalkuliert. Nigel Short sagte über sie: „Sie ist eine Killerin und riecht das Matt schon 20 Züge im Voraus.“ Klug, strategisch und im richtigen Moment knallhart – das sind Eigenschaften, die großartige Schachspielerinnen und erfolgreiche Politiker teilen.

Aber reicht das? Polgár feiert am Donnerstag ihren 50. Geburtstag. Eine große politische Vision hörte man in all den Jahren nicht von ihr. Keine Erzählung, keine Wünsche, keine Appelle, aber auch keine Fotos. Andere Sportler haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit Viktor Orban auf Fotos gezeigt, ihn dabei unterstützt, den Sport für seine Belange zu nutzen. Polgár war dieser Zugang stets fremd. Ob sie sich bewusst gegen öffentliche Auftritte mit Orban entschied oder schlicht nicht gefragt wurde? Unklar.

Wohin des Weges?

Unter Orban war jeder Amtsträger ein Günstling, ein Loyalist und ein Politiker im Sinne des Ministerpräsidenten. Ungarns bisheriger Präsident Tamas Sulyok war ein Paradebeispiel dafür. Bis zu seiner Absetzung durch das Parlament agierte Sulyok im Interesse Orbans. Polgár ist ein Zeichen für ein anderes Ungarn. Die ehemalige Schachspielerin ist keine Schachfigur, die sich vom Ministerpräsidenten bewegen und steuern lässt.

Über ihr Karriereende sagte sie im Rückblick in einem Interview einst: „Ich merkte immer mehr, wie viele andere Dinge man im Leben machen kann.“ Eine Karriere als erste Frau im Staat war zu dieser Zeit wohl noch nicht eingepreist. Ihr wichtigster Zug steht somit noch aus.