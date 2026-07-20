Personelle Veränderungen bei den hauptamtlichen Mitarbeitern stehen im Seelsorgeraum Sonnseite an. Mit 1. September tritt Pfarrer Bruno Decristoforo seinen Ruhestand an, bleibt der Seelsorge aber weiter als mithelfender Priester erhalten.

Godfrey Baluku wird als Vikar im Seelsorgeraum Sonnseite beginnen. Baluku stammt aus Uganda. Er wird den Großteil der priesterlichen Tätigkeiten übernehmen und mit Thomas Happacher die pfarrlichen Gruppen begleiten. Happacher bleibt weiterhin Leiter im Seelsorgeraum und soll in dieser Aufgabe für ein gutes Miteinander und die Gesamtorganisation sorgen. Er übt auch weiterhin die Funktion als Pfarrkurator in der Pfarre Debant aus.

Neuer Pfarrprovisor

Dekan Franz Troyer übernimmt mit 1. September die Aufgabe als Pfarrprovisor aller Pfarren im Seelsorgeraum Sonnseite. Dies stärkt das Miteinander im Dekanat Lienz und garantiert, dass die kirchenrechtlichen Voraussetzungen in allen Pfarren gegeben sind.

Josef Mair und Otto Großgasteiger bleiben weiterhin mithelfende Priester in unserem Seelsorgeraum. Damit sind die Feiern der Hl. Messen und die Spendung der Sakramente garantiert.

Das Dekanat spricht allen einen herzlichen Dank aus, die in den vergangenen Jahren ehrenamtlich und hauptamtlich im Seelsorgeraum Sonnseite mitgearbeitet haben. „Wir bitten um die Bereitschaft, weiterhin als Christinnen und Christen unsere Pfarren und den gesamten Seelsorgeraum zu gestalten. So können wir mithelfen, dass der christliche Glaube blüht und an die nächste Generation weitergegeben wird“, heißt es in einer Aussendung.