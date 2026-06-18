„Gehst du auch zum Rindermarkt?“ Wer sich in diesen Tagen in der Stadt umhört, merkt schnell: Das Rindermarktfest am kommenden Samstag, dem 20. Juni, ist in vieler Munde. Gastgeber ist das „Komitee St. Michaelskirche Lienz”. Mit dem Fest auf dem Michaelsplatz erfolgt der Start der Renovierung dieser Kirche. Sie zählt zu den großen Kunstschätzen der Stadt Lienz und wurde urkundlich erstmals 1308 erwähnt. In den vergangenen Jahren wurden Dach und Fassade baufällig, eine Renovierung ist unausweichlich. Die Kosten werden rund 750.000 Euro betragen, wie Dekan Franz Troyer erklärt. Ein Projekt dieser Größenordnung wäre ohne Spenden der Bevölkerung schwer umzusetzen.

Einst Umschlagsplatz fürs Vieh

Auch der Name Rindermarkt für das Areal geht bis ins Mittelalter und damit in die Zeiten der Stadtgründung zurück. Im Schatten der St. Michaelskirche befand sich ein bedeutender Umschlagplatz fürs Vieh. Statt Kuhgeläutes werden am Samstag jedoch ganz andere Klänge ertönen. Das Fest beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche, der vom Männerchor der Südtiroler Gemeinde Percha gestaltet wird. Um 11 Uhr startet eine Live-Sendung von Radio Osttirol, um Punkt Mittag erfolgt die Eröffnung mit einem Platzkonzert der Stadtmusik Lienz. Anschließend wird es Live-Musik von fünf hochkarätigen Osttiroler Bands geben. Um 14 Uhr startet „Klangholz“ und um 16 Uhr „Migge on Tour“. Ab 18 Uhr heizt dann Sara de Blue mit ihrem Italo-Pop-Programm ein, um 19 Uhr folgen „Er & Er“. Den Abschluss bildet dann ab 20.30 Uhr „Kyera & Band“.

Kunstausstellung mit 40 Werken

Es werden zudem ausgesuchte Kulinarik vom Café Leibl und von der Brauerei Falkenstein sowie ein abwechslungsreiches Kinderprogramm angeboten. Freiwillige Spenden bei den Eingängen zum Rindermarktfest kommen der St. Michaelskirche zugute. Auf dem Festgelände wird zusätzlich der „Kunstraum Leibl“ geöffnet sein. Dort haben 36 Kunstschaffende insgesamt 40 Werkbeiträge zur Verfügung gestellt. Die Kunstwerke können zu Gunsten der Renovierung erstanden werden. Kuratriert wurde die Ausstellung von der Lienzer Kunsthistorikerin Eleonora Bliem-Scolari.

Dekan Franz Troyer, Helmut Krieghofer vom Komitee St. Michaelskirche Lienz, Kunsthistorikerin Eleonora Bliem-Scolari und Stefan Leibetseder vom Kunstraum Leibl © Pfarre St. Andrä

Bei den Organisatoren lässt man zudem wissen, dass in der kommenden Zeit noch weitere Maßnahmen geplant sind. Nach Fertigstellung der Renovierungsarbeiten, voraussichtlich im Jahr 2029, könnte die St. Michaelskirche dann auch mehr als „nur“ ein Gotteshaus sein. „In Zukunft soll die Kirche als zusätzlicher Raum für Kunst und Kultur in der Stadt Lienz zur Verfügung stehen“, sagt Helmut Krieghofer vom Komitee St. Michaelskirche.