„Nach dem Erfolg vor dem Verwaltungsgerichtshof hat meine Mandantschaft nun auch vor dem Landesverwaltungsgericht Kärnten in allen bisher einvernommenen Fällen gewonnen“, informiert Acoustic-Lakeside-Anwalt Rudolf Vouk. Über diese Nachricht durften sich die Veranstalter des Acoustic Lakeside Festivals am Sonnegger See in Sittersdorf/Žitara vas zum Auftakt ihres diesjährigen Musikevents freuen. „Vielleicht kommt die Finanzpolizei endlich zur Vernunft“, ergänzt Vouk.

Konkret wurden jene Spruchpunkte gestrichen, die sich auf zahlreiche freiwillige Helfer bezogen. Das Verfahren gegen die Vereinsobfrau Sara Pleschounig wurde in diesen Punkten eingestellt.

Sara Pleschounig, Obfrau Verein Acoustic Lakeside © Markus Traussnig

Hintergrund war eine Kontrolle der Finanzpolizei am 15. Juli 2023 beim Festival am Sonnegger See. Die Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt hatte der Obfrau des Vereins Acoustic Lakeside vorgeworfen, dass der Verein Personen beschäftigt habe, ohne diese vor Arbeitsantritt ordnungsgemäß bei der Österreichischen Gesundheitskasse anzumelden. Grundlage war das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (ASVG).

Die Richterin Maria Steiner hob die betreffenden Spruchpunkte auf und stellte das Verwaltungsstrafverfahren ein. Betroffen waren mehr als 100 namentlich angeführte Personen. Das Gericht kam damit zum Ergebnis, dass die vorgeworfenen Verwaltungsübertretungen in diesen Fällen nicht weiter verfolgt werden können. Die Beschwerde der Finanzpolizei wurde hingegen als unbegründet abgewiesen.

Freuten sich zum Auftakt ihres Festivals gemeinsam mit zahlreichem Publikum: Verein Acoustic Lakeside © Gerfried Ambrosch

Im Verfahren ging es vor allem um die Frage, ob die beim Festival eingesetzten Personen als Arbeitnehmer oder als freiwillige Helfer des Vereins anzusehen waren. Die Entscheidung ist für das Festival von Bedeutung, weil die Veranstaltung seit Jahren stark auf ehrenamtliche Unterstützung setzt.