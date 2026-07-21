„Achtung, es erfolgt der Angriffsbefehl! Brandobjekt geradeaus“: Am örtlichen Sportplatz sind die zehn Mannschaftsmitglieder der FF Reichenfels-St. Peter an diesem späten Nachmittag angetreten, um den Löschangriff für die bevorstehende Feuerwehrolympiade in Eisenstadt zu trainieren. Auch Bürgermeister Manfred Führer macht sich ein Bild über den Trainingsfortschritt seiner Feuerwehrkameraden. Schließlich wollen sich die ehrgeizigen Blauröcke bei diesem internationalen Feuerwehrbewerb im Burgenland vom 22. Juli bis 26. Juli mit rund 1500 aktiven Teilnehmern aus 130 Bewerbsgruppen und aus rund 20 Nationen messen.

© Herbert Hollauf

Einzige Vertreter aus Kärnten

„Wir sind die einzigen Vertreter Kärntens und haben uns innerhalb von zwei Jahren in fünf Bewerben dafür qualifiziert und freuen uns, uns mit anderen Gruppen im internationalen Vergleich auf höchstem Niveau zu matchen“, erzählt Ehrenabschnittkommandant Alex Steinkeller (68), der die Mannschaft als Gruppenkommandant anführt. Neben ihm fungiert Johannes Steinkellner als Maschinist, Robert Steinkellner als Melder und Ewald Mostögl als taktische Nummer 1, Klaus Klösch als taktische Nummer 2, Wolfgang Schmerlaib als taktische Nummer 3, Franz Bojer als taktische Nummer 4, Manfred Schmerlaib als taktische Nummer 5, Gerald Regenfelder als taktische Nummer 6 und als Ersatz Hannes Zarfl.

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Und schon stürmen die neun Mannschaftsmitglieder los. Präzision und Teamarbeit sind gefragt, jeder Handgriff muss sitzen. Die Uhr stoppt exakt bei 35,25 Sekunden. „Eine sehr überzeugende, fehlerfreie Leistung“, meint Steinkellner, und der etwas außer Atem gekommene FF-Kommandant und Mannschaftsmitglied Wolfgang Schmerlaib ergänzt: „Wenn wir das auf die Bahn bringen, was wir im Training schaffen, bin ich schon zufrieden“.

Beim zweiten Bewerb, dem Staffellauf, hingegen heißt es: Balance bewahren und rennen, was das Zeug hält. „Nur wenn man in beiden Disziplinen sein Bestes gibt, kann man ganz vorne mitmischen“, meint Steinkellner. Dafür wird zwei Mal in der Woche trainiert. Die Erwartungen der Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von 60 Jahren, die in der Kategorie Herren B antritt, sind hoch gesteckt.

„Unsere Alterspunkte könnten entscheidend sein. Natürlich muss alles passen und wir dürfen uns keinen Fehler erlauben, um im vorderen Drittel der 30 Mannschaften, die in dieser Kategorie antreten, zu landen“, hofft Steinkellner auf einen weiteren sportlichen Meilenstein seiner Truppe. Denn bereits 1989 holte die „Olympia-Gruppe” bei den internationalen Feuerwehrleistungsbewerben in Warschau eine Goldmedaille. „Diesen Erfolg wollen wir wiederholen“, ist der Ehrenabschnittskommandant, der mit seinem Bruder Robert damals schon dabei war, überzeugt.