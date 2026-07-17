Als die Besitzer des Gebäudes 2016 einen neuen Pächter gesucht haben, entschied sich die Familie Riedl „kurzfristig“ binnen drei Wochen dazu, die „Apfelschenke Pauliwirt“ in St. Georgen neu zu übernehmen. Heuer von 17. bis 19. Juli feiern die Riedls – das sind Susanne (63) und Manfred (66) sowie Tochter Johanna (38) Riedl – das zehnjährige Bestehen ihres Betriebs mit rund 80 Sitzplätzen. „Unsere Strategie war es von Anfang an, dass wir uns auf Jausen spezialisieren – auch vor dem Hintergrund, dass es immer weniger Buschenschänke in der Gegend gibt“, erzählt Johanna Riedl, die insgesamt zehn Voll- und Teilzeitkräfte beschäftigt.

Zu den kulinarischen „Rennern“ zählt neben Most und Apfelsaft die Jausenplatte ab zwei Personen (11,80 Euro pro Person), die man auf Bestellung auch abholen kann. „Unsere Kundinnen und Kunden fahren dafür sogar von Klagenfurt her“, berichtet Manfred Riedl. Jeden Freitag ab 18 Uhr finden außerdem regelmäßig Themenabende statt – etwa mit Pizza, Burger oder Ripperl.

Bei den Gästen sehr beliebt: die Paulwirtplatte © Privat

Herausforderungen hätte es in den zehn Jahren seit der Eröffnung jedenfalls genügend gegeben. Nicht lange nach der Einführung des Rauchverbots in der Gastronomie mit 1. November 2019 brach wenige Monate danach die Corona-Pandemie aus. „Während den Lockdowns haben wir begonnen, auch warm auszukochen“, spielt Susanne Riedl auf die damals große Nachfrage an Speisen zum Mitnehmen an. Nach der Pandemie hätte es lange gedauert, bis die Leute wieder begonnen haben, fortzugehen. „Das Geschäft hat sich erst in den vergangenen zwei Jahren wieder normalisiert“, sagt der Vater der Betreiberin, der immer wieder versucht, neue Akzente zu setzen – unter anderem mit seiner Sing- und Musiziertankstelle, die immer dienstags von 10 bis 12 Uhr mit zehn bis 25 Teilnehmern stattfindet.

Zweites Standbein geschaffen

Außerdem führen die Riedls seit dem Vorjahr in den angrenzenden Räumlichkeiten ihr neues Kaffeehaus „‘s Café“, das von Montag bis Freitag von 7 bis 15 Uhr geöffnet hat. Danach sperrt von Dienstag bis Freitag ab 15 Uhr die „Apfelschenke Pauliwirt“ auf, die auch Samstag und Sonntag jeweils ab 8 Uhr Gäste empfängt. „Irgendwas hat bei uns immer offen“, sagt die Betreiberin mit einem Schmunzeln, die mit ihrem Verlobten Ronny Schröter (38) einen fünfjährigen Sohn namens Kilian hat.

Eines von beiden Lokalen hat immer geöffnet: Neben der seit zehn Jahren bestehenden „Apfelschenke Pauliwirt“ gibt es seit dem Vorjahr auch das „‘s Café“ © Facebook/Apfelschenke Pauliwirt

Gefeiert wird das zehnte Jubiläum von 17. bis 19. Juli – unter anderem mit einem Frühshoppen samt kleinem Festakt am Dorfplatz am 19. Juli ab 11 Uhr mit der Trachtenkapelle St. Georgen, dem Musiktrio SchaWoRi sowie den anwesenden Sängerinnen und Sängern. „Preise wie vor zehn Jahren“ gelten am 18. Juli von 12 bis 21 Uhr in der „Apfelschenke Pauliwirt“. Dann kostet die beliebte Jausenplatte – nur bei der Konsumation im Lokal – pro Person nur 6,30 Euro statt wie oben erwähnt aktuell 11,80 Euro. Bereits am Abend des 17. Juli gibt es nach Reservierung unter 0664/48 41 093 ein siebengängiges Menü inklusive Weinbegleitung um 70 Euro pro Gast.