Bereits das sechste Mal verwandelt sich das Klagenfurter Strandbad in eine Freiluftgalerie, welche während der Badesaison zu besichtigen ist. 372 Arbeiten wurden zu acht verschiedenen Themen eingereicht. Eine Fachjury wählte dann 57 Arbeiten aus, welche nun die weißen Badehütten im Klagenfurter Strandbad zieren.

„Mit dieser Ausstellung bringen wir professionelle Fotografie dorthin, wo sich im Sommer Tausende Menschen begegnen. Sie zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig unser Beruf ist und welche Qualität die heimische Berufsfotografie tagtäglich schafft“, so Innungsmeister Michael Linzer. Möglich wird die Ausstellung erneut durch die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Klagenfurt. Erstmals gibt es heuer ein Gewinnspiel, wo die Badegäste ihr Lieblingsbild wählen können. Auch die Lavanttaler Berufsfotografie ist mit Arbeiten vertreten. Ramona Steiner, Rene Knabl, Jasmin Pieber, Elisa Zarfl, Lena Pirker, Sabrina Melcher und Josef Emhofer sind mit ihren Arbeiten vertreten.