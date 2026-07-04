Der deutsche Heimtierbedarfshändler „Futterhaus“ hat mit dem Steirer Richard Mendlik einen großen Franchisenehmer verloren. „Ich war Franchisenehmer von acht ,Futterhaus‘-Filialen, davon fünf in der Steiermark, eine in Wien, eine im Burgenland und eine in Kärnten, nämlich in Wolfsberg. Mit 30. Juni habe ich das Franchise-System verlassen und meine eigene Marke kreiert“, erklärt Mendlik, der aufgrund der Umstellung momentan alle Hände voll zu tun hat.

Die neue Marke heißt „Wau Miau & Co“. Im Juni wurde mit dem Neubranding begonnen, in den Geschäften selbst habe sich „nicht viel“ geändert. „Die Eigenmarken von ,Futterhaus‘ gibt es nun nicht mehr, weil wir dem Franchise-System nicht mehr angehören“, bringt Mendlik die größte Änderung auf den Punkt. Standorte und Personal seien dieselben, nur anstelle des riesigen gelben Hundes prangt nun der Schriftzug „Wau Miau & Co. Dein Fachmarkt für Tierbedarf“ auf den Geschäftsportalen.

8 Filialen

Seit 1. Juli firmieren die Geschäfte nun auch offiziell unter der neuen Marke, geöffnet haben die einzelnen Filialen von Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr. „Wir haben auch einen eigenen Webshop“, betont der Unternehmer Mendlik. Unter www.wau-miau.shop können Tierbedarfsartikel bestellt werden. Anlässlich der Neueröffnung der acht Filialen in Wien, Graz, Wolfsberg, Vogau, Gleisdorf, Rosental an der Kainach, St. Lorenzen und Oberwart bekommen die Kunden 15 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment – bis einschließlich 6. Juli (gilt auch online).