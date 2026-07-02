Drei Wochen ist es inzwischen her, seit die Firma „Hermes Pharma“ in Wolfsberg mitten in der Nacht aufgrund eines Unwetters „geflutet“ wurde. Innerhalb kürzester Zeit wurde Werk III in der Nacht auf den 11. Juni von einer massiven Flut getroffen. 90 Kameraden von sieben Freiwilligen Feuerwehren standen die ganze Nacht mit Pumpen und Trockensaugern im Einsatz. Die Aufräum- und Sanierungsarbeiten laufen auch jetzt noch auf Hochtouren.

Aufgrund der Wassermassen war ein temporärer Produktionsstopp erforderlich. Inzwischen konnte die Produktion wieder aufgenommen werden. „Ein vollständiger Normalbetrieb ist jedoch erst nach Abschluss der Sanierungsarbeiten in den betroffenen Bereichen möglich“, erklärt Geschäftsführer David Brauchart. Wann es soweit ist, sei noch nicht abschätzbar. Denn: „Umfang, Zeitrahmen und Schadenshöhe werden derzeit noch evaluiert.“

Doch wie war es möglich, dass der Pharmabetrieb von so einer Flut getroffen werden konnte? „Es gab an der Lavant ein einjährliches Hochwasser aufgrund heftiger Gewitter. Die Lavant schwoll schnell an und durch eine Verkettung unglücklicher Umstände ging der Werkskanal zum Kraftwerk Ritzing über. Im Normalfall sollte das Wasser über den Wehrkörper abfließen, ehe der Werkskanal übergeht“, erklärt Hannes Taubinger, Geschäftsführer der Anton Kittel Mühle Plaika GmbH, der das Kraftwerk gehört.

„Niemand war auf Urlaub“

Warum das überschüssige Wasser nicht rechtzeitig abgelassen wurde? „Wie bereits erwähnt, gab es mehrere unglückliche Umstände, die zusammengespielt haben“, wiederholt Taubinger. Gerüchte, wonach die dafür zuständige Person auf Urlaub gewesen sei, weist der Geschäftsführer zurück: „Niemand war auf Urlaub. Aber klar ist: Wäre alles so gelaufen, wie es laufen sollte, gäbe es das Problem nicht. Bitte um Verständnis, dass wir dazu zum jetzigen Zeitpunkt keine näheren Angaben machen können“, fährt Taubinger fort.

Die Schuld an der Misere gibt sich der Kraftwerksbesitzer nicht. „Wir haben alle Umstände vorsorglich unserer Haftpflichtversicherung gemeldet, die bereits mit ,Hermes Pharma‘ Kontakt aufgenommen und eine erste Schadensermittlung vorgenommen hat“, sagt Taubinger, der keine Angaben zur Schadenshöhe machen könne.

90 Kameraden von sieben Feuerwehren standen bei „Hermes Pharma“ im Unwettereinsatz © Privat

Auch der Pharma-Betrieb könne noch nichts zur Schadenshöhe sagen – nur so viel: „Der Schaden ist enorm.“ Immerhin sind laut Geschäftsführung „die Untergeschoße einzelner Gebäudeteile unter Wasser gestanden, was erhebliche Auswirkungen auf Infrastruktur, Technik und Produktion hatte“. Dank des raschen Eingreifens von 90 Feuerwehrkräften sowie des Einsatzes von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konnte ein noch größerer Schaden verhindert werden.

„Zahlreiche Beschäftigte aus unterschiedlichsten Bereich haben am darauffolgenden Morgen die Aufräumarbeiten tatkräftig unterstützt. Mit vereinten Kräften wurden Wasser und Schlamm beseitigt, Anlagen gesichert sowie erste Reinigungs- und Stabilisierungsmaßnahmen eingeleitet. Der außergewöhnliche Teamgeist und die hohe Einsatzbereitschaft trugen wesentlich dazu bei, die Situation rasch unter Kontrolle zu bringen“, bedankt sich Brauchart bei allen Beteiligten für ihren Einsatz, für ihre Flexibilität und ihren Teamgeist und betont: „Es ist beeindruckend, was in so kurzer Zeit gemeinsam geleistet wurde. Und ich bin dankbar, dass niemand verletzt wurde.“ Mit über 400 Mitarbeitern zählt „Hermes Pharma“ zu den größten Arbeitgebern im Lavanttal.