Es ist Vormittag am ersten Ferientag der Kärntner und Steirer. In der Küche der Autobahnraststätte „Oldtimer“ auf der Pack ist bereits Hochbetrieb. „Mich hat es aufgrund der Liebe nach Kärnten verschlagen", erzählt Küchenchef Martin Baumann. Der gebürtige Schweizer steckt gerade inmitten der Vorbereitungen für das Mittagessen. „Es ist eine spannende Aufgabe hier zu arbeiten", sagt Baumann, der aus dem Großraum Zürich stammt, und rührt gerade eine frisch zubereitete Suppe um. Ein paar Minuten zuvor hat er noch Schnitzel geklopft. „Bei uns bekommt man noch frisch panierte Schnitzel“, so Baumann weiter.

Daneben schlägt seine Kollegin noch für eine Frühstücksbestellung frische Eier auf. Es gibt Ham-and-Eggs. Insgesamt arbeiten – je nach Saison – acht Personen in zwei bis drei Schichten beim „Oldtimer Autobahnrestaurant & Motorhotel Pack“ in Unterauerling in der Gemeinde Preitenegg im Lavanttal.

Küchenchef Martin Baumann © Sandra Zarfl

Eier werden aufgeschlagen © Sandra Zarfl

Nur ein paar Schritte weiter ist Petra Trapper aus Modriach für die Mehlspeisen und Gebäck zuständig. Sie ist bereits seit den frühen Morgenstunden auf den Beinen: Ihr Dienstbeginn ist um 4 Uhr.

Petra Trapper ist seit 21 Jahren beim Oldtimer beschäftigt © Sandra Zarfl

Gerade zu Ferienbeginn sei die Autobahnraststätte auf über 1000 Metern Seehöhe „sehr gut ausgelastet“, berichtet Geschäftsführer Alexander Vögl. „Die Speisen werden bei uns, soweit es möglich ist, im Haus zubereitet. Wir backen auch unser eigenes Brot. Am Wochenende gibt es außerdem frische Schaumrollen“, so Vögl.

Geschäftsführer Alexander Vögl © Sandra Zarfl

Nach einer Karriere im internationalen Tourismus ist der Niederösterreicher seit Mitte Februar als Geschäftsführer tätig. „Ich freue mich, dass ich so ein Kultobjekt leiten darf, und es ist eine Ehre für so einen Familienbetrieb zu arbeiten", sagt der 51-Jährige. Vor gut 30 Jahren wurde der Grundstein für den Betrieb gelegt. Mit der Übernahme durch Stefanie und Rico Hofmann hat mittlerweile die zweite Generation das Steuer als Eigentümer übernommen. In der Hochsaison sei vor allem eine gute Logistik entscheidend. „Das heißt für uns im Speziellen, die Lagerräume müssen alle aufgefüllt werden. Außerdem stimmen wir uns laufend mit den Lieferanten ab“, erläutert Vögl.

Auch die Aufstockung von Personal spielt zu Ferienbeginn eine wichtige Rolle. Es ist in der Region „mal leichter und mal schwerer“, Mitarbeiter zu rekrutieren. „Wir nehmen auch sehr gerne Ferialpraktikanten auf“, so Vögl weiter. Im Jahresdurchschnitt sind 30 Mitarbeiter beschäftigt.

Wirtschaftlich müsse man „schon mit dem spitzen Bleistift rechnen“, berichtet Vögl. „Als im Mai die Benzinpreise angestiegen sind, haben wir deutlich gespürt, dass der Tagestourismus eingebrochen ist.“

Wer macht beim Oldtimer Rast?

Wer kehrt eigentlich beim „Oldtimer“ ein? „Zu uns kommen im Wesentlichen drei Gruppen: Die Einheimischen – etwa Großeltern, die nach der Zeugnisverleihung mit ihren Enkerl ein Eis essen gehen –, Unternehmer, die bei uns ein Meeting abhalten, sowie Reisende aus den unterschiedlichsten europäischen Ländern“, zählt Vögl auf. Auch zahlreiche Stammgäste dürfe man regelmäßig begrüßen.

Je näher die Mittagsstunde rückt, desto mehr füllen sich die verschiedensten Restaurantbereiche – rund 500 Sitzplätze gibt es. Unter den Gästen befindet sich auch eine Familie aus Wien. „Wir fahren einmal im Jahr nach Italien und legen hier immer einen Zwischenstopp ein, damit sich unser siebenjähriges Kind während der langen Autofahrt ein bisschen austoben kann“, erzählt die Familie auf der Sonnenterrasse. Auch das „Preis-Leistungsverhältnis sei nach wie vor in Ordnung“. Besonderer Höhepunkt ist das rund 20 Meter lange Piratenschiff „Arche Noah“. Die Familie hat auch eine Anekdote zu erzählen: „Voriges Jahr haben wir hier die Trinkflasche unseres Kindes vergessen. Heute haben wir sie abgeholt – und sie war tatsächlich noch da.“

Auch Richtung Italien unterwegs ist eine kleine Pädagogen-Gruppe aus Wolkersdorf im Weinviertel, die in einem anderen Teil des Restaurants Platz genommen hat. Für sie ist es bereits die zweite Ferienwoche und der „Oldtimer“ eine willkommene Einkehrmöglichkeit zum Pausieren.

Ein „wahres G’riss“ gebe es nach wie vor um die legendären Oldtimer-Häferl. „Da gibt es wahre Sammler“, verrät Vögl. So wie zahlreiche Schilder auf dem immer voller werdenden Parkplatz betont der Geschäftsführer zum Abschluss: „Bei uns sind die Toiletten gratis“.