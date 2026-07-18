Viele Betriebe in der Südoststeiermark haben Rasenflächen, Ziersträucher oder Blumenbeete im Eingangsbereich. In vielen Fällen seien diese Bereiche mit geringem Aufwand ökologisch leicht aufzuwerten, betont man seitens des südoststeirischen Regionalmanagements. Als Modellregion biete man dazu Beratungen für Betriebe an.

Von Wildblumen bis zu Glühwürmchen-freundlicher Beleuchtung

„Ob zu Schatten, Kühle und Sichtschutz mit klimafitten heimischen Bäumen und Sträuchern, pflegeleichten Blumenbeeten oder einer Glühwürmchen-freundlichen Beleuchtung, ich berate gerne“, so die Biotopverbund-Managerin der Modellregion Südoststeiermark, Anna Gasperl. Bereits kleine Flächen mit Wildblumen, mit heimischen Sträuchern oder Bäumen bilden so genannte Trittsteinbiotope – und damit wichtige Rastplätze für unterschiedlichste Tierarten.

Regionsvorsitzender Michael Wagner freut sich über das Projekt: „Hier wird Naturschutz mit Hausverstand gelebt.“ Die Steiermärkische Sparkasse hat in Bad Radkersburg bereits ein Trittsteinbiotop umgesetzt, präsentiert das Regionalmanagement stolz.