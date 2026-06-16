Im April gingen zahlreiche steirische Tier- und Naturliebhaber bei der „City Nature Challenge“ auf Foto-Safari. Weltweit wurden dabei rund 75.000 Arten erfasst. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Steiermark leisteten mit mehr als 5000 dokumentierten Arten einen wesentlichen Beitrag zu diesem Ergebnis. „Damit ist die Steiermark unter insgesamt 769 teilnehmenden Regionen erstmals Weltmeister – noch vor Regionen in tropischen und subtropischen Klimazonen mit besonders hoher Artenvielfalt“, heißt es in einer Aussendung des Vereins Lebende Erde im Vulkanland.

Urkunden vom Naturkundemuseum

Zu diesem Erfolg habe auch das Engagement von 13 steirischen Schulen maßgeblich beigetragen. „Fast 300 Schülerinnen und Schüler haben rund 6500 Beobachtungen gesammelt und damit über 1000 Arten zur Datenbank beigesteuert“, so Bernd Wieser vom Verein Lebende Erde im Vulkanland. Für ihren Einsatz erhielten die Schülerinnen und Schüler kürzlich Urkunden überreicht – unterzeichnet vom Naturkundemuseum und der Karl-Franzens-Universität Graz.

Bei einem zusätzlichen stattgefundenen Schulwettbewerb, organisiert von Bernd Wieser, belegte die MS St. Stefan im Rosental den ersten Platz. Gefolgt von der MS Deutsch Goritz und der MS Kirchberg an der Raab. Die meisten Beobachter kamen vom Borg Feldbach, gefolgt von der MS Deutsch Goritz und der MS Bad Gleichenberg.