Das Schnellladenetz für Elektroautos in Kärnten wächst weiter. Die Kelag hat zwei neue Standorte in Betrieb genommen: einen in Maria Rain an der B91 beim Gasthof Singer sowie einen zweiten in der Schleppekurve in Klagenfurt. Mit den beiden Anlagen kommen insgesamt zehn neue Schnellladepunkte hinzu. Die Ladeleistung beträgt laut Unternehmen bis zu 200 Kilowatt pro Ladepunkt.

Über 170 Standorte

Der Standort in Maria Rain liegt rund acht Kilometer südlich von Klagenfurt, an der B91 in Richtung Loiblpass. Die Straße wird insbesondere in der Reisezeit häufig als Ausweichroute zum Karawankentunnel genutzt. Dort wurden vier überdachte Schnellladepunkte errichtet. Die Anlage ist barrierefrei zugänglich. In Klagenfurt befindet sich der neue Standort auf dem Parkplatz neben dem Lokal Fallaloon (ehemals Fallidu) in der Schleppekurve. Dort stehen drei Schnellladestationen mit insgesamt sechs Ladepunkten zur Verfügung. Auch diese Anlage wurde barrierefrei ausgeführt.

Nach Angaben der Kelag umfasst das österreichweite Ladenetz des Unternehmens mittlerweile mehr als 500 Ladepunkte an über 170 Standorten. Zur Inbetriebnahme bietet die Kelag von 20. bis 26. Juli an beiden neuen Standorten einen vergünstigten Ladetarif von 39 Cent pro Kilowattstunde an. Das Angebot gilt für Nutzer, die den Ladevorgang direkt an der Ladesäule per Bank- oder Kreditkarte beziehungsweise per QR-Code bezahlen. Eine Ladekarte oder ein bestehender Ladevertrag sind dafür nicht erforderlich.