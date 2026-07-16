Der Benediktinermarkt in der Kärntner Landeshauptstadt wird an insgesamt fünf Freitagen im Sommer von 16 bis 22 Uhr zum beliebten Treffpunkt zum Feiern und Zusammenkommen. DJ-Sounds und Live-Musik von Kärntner Künstlern, gepaart mit den kulinarischen Spezialitäten aus der Alpen-Adria-Region, machen den beliebten „After Work“-Markt aus. Ursprünglich hätte die Veranstaltungsreihe am 17. Juli zum bereits dritten Mal in dieser Saison über die Bühne gehen sollen. Doch daraus wird jetzt doch nichts.

Das geplante Event, das tausende Besucherinnen und Besucher anlockt, wurde aufgrund der angekündigten Gewitter und der unbeständigen Wetterlage abgesagt. Das bestätigte Iris Wedenig von der Stadtkommunikation Klagenfurt der Kleinen Zeitung. Nach Angaben der Veranstalter steht die Sicherheit der Besucher, der Gastronomiebetriebe und aller Mitwirkenden an erster Stelle. Ein Ersatztermin steht mit Freitag, 31. Juli, bereits fest. Die weiteren Termine sind der 14. August und der 11. September.

Auch in diesem Jahr stand wieder ein großes Fragenzeichen hinter der beliebten Veranstaltungsserie. Weil die Stadtwerke Klagenfurt den diesjährigen After-Work-Markt nicht unterstützen, fehlten rund 10.000 Euro im Budget. Also suchten die Verantwortlichen nach Alternativen und wurden fündig: Das Autohaus Eisner stieg als Hauptsponsor ein und übernahm die offene Summe.