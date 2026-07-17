In der vergangenen Woche drehte sich bei 52 fußballbegeisterten Gailtaler Kids alles um das runde Leder. Beim neunten Academy-Fußballcamp am Sportplatz in Kirchbach erlebten sie eine Woche voll Spaß, Bewegung, Kameradschaft und viele coole Überraschungen. Laut Campleiter Maximilian Wastian, MMS-Lehrer und Ligafußballer, ist das Training auf neu entwickelten Spielformen mit Kleintoren und vielen Ballkontakten ausgerichtet.

Sämtliche Jungfußballer, die bereits in Gailtaler Nachwuchsmannschaften kicken, werden von Nike großzügig ausgerüstet. „Die Kinder kommen aus den Vereinen zwischen Feistritz/Gail und Kötschach, bei uns erfahren sie eine Verbesserung ihres fußballerischen Könnens, der Technik und des Spielverständnisses“, sagt Wastian, der mit fünf weiteren „Bewegungsbuddies“ das Training leitet. Die künftigen Messis und Ronaldos wurden direkt am Sportplatz versorgt und verköstigt. Fußballnachwuchs haben die Gailtaler Vereine bitter nötig. Zuletzt stellten zwei Traditions-Clubs ihren Meisterschaftsbetrieb ruhend.