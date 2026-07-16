Für Langschläfer und Morgenmuffel ist ihr Job definitiv nichts. Sennerin Elisabeth Buchacher steht früher auf als die Sonne und beginnt ihr Tagwerk um 4.15 Uhr. „Derzeit brauchen wir noch keine Stirnlampen“, sagt sie und ruft die 50 Almkühe, die sie „einsammeln“ muss, um sie im Stall zu melken. Das anfängliche Chaos, als sich die Kühe unterschiedlicher Bauern erst aneinander gewöhnen mussten, habe sich gelegt, sagt die Bäuerin, die in Rattendorf einen kleinen Betrieb mit sechs Milchkühen betreibt und seit 20 Jahren jeden Sommer mit der Familie auf die Watschiger Alm übersiedelt. Bereits seit sie 21 ist, hat sie die Alm gepachtet. Dort, in den Karnischen Alpen am Fuße des Gartnerkofels, erzeugt sie mit Unterstützung der Familie und zwei professionellen Hilfen den EU-geschützten Gailtaler Almkäse.

Gelernt hat das die Bergbauerntochter mit Gastronomie-Ausbildung „im Tun“, ebenso den Umgang mit den Kühen, die anders sind als Stallkühe im Tal. „Nicht jede Kuh ist für die Alm geeignet. Heroben braucht sie viel Energie, um sich ihr Futter selbst zusammenzusuchen.“ Das müssen sie schon als Kälber lernen, ebenso wie aus einem Bach zu trinken. Zudem müsse der Pansen langsam an das Almfutter gewöhnt werden, erklärt die Obfrau des Vereins Gailtaler Almkäse g.U.

Natur und Tierwohl

Den Käse produziert sie gemäß Qualitätskriterien, die mit der geschützten Ursprungsbezeichnung verbunden sind: „Bei uns stehen Tierwohl und Natur im Mittelpunkt. Und es darf nur die Milch von der Alm verarbeitet werden.“ Das steht im „Gailtaler Almprotokoll“, das den Weg zum EU-Herkunftsschutz ebnete und 1996 auf der Reisacher Jochalm unterzeichnet wurde. Auf jener Alm, wohin am Samstag der Kärntner Landesalmwandertag führt.

Ein Käseraum wie eine Sauna

Besucht man Elisabeth Buchacher um 9 Uhr am Morgen, hat sie schon den Rahm von der abendlichen Rohmilch, die über Nacht in Alu-Wannen bei Raumtemperatur gelagert wurde, abgeschöpft und zu Butter verarbeitet. „Rohmilch ist etwas Besonderes, Wetter und Weiden beeinflussen ihr Verhalten und ihren Geschmack“, schildert die zweifache Mutter, der heuer zwei Nichten und ein Neffe zur Hand gehen.

Auf dem Feuer steht der traditionelle Kupferkessel, in dem die Abendmilch, in der sich natürliche Milchsäurebakterien entwickelt haben, gemeinsam mit der frischen Morgenmilch auf 32 Grad erwärmt wird. Dann werden weitere Milchsäurebakterien, die für die geschmackliche Ausprägung entscheidend sind, zugesetzt. Anschließend wird Naturlab aus dem Kälbermagen eingerührt. Nachdem die Milch zu einer galertigen Masse geronnen ist, macht die Käserin das, was auf zahlreichen Fotos das uralte Handwerk dokumentiert: Sie schneidet den Käsebruch mit der Käseharfe in weizenkorngroße Bruchkörner, die dann gerührt und auf 50 Grad erhitzt werden, bis die richtige Festigkeit erreicht ist. Mittlerweile fühlt man sich im Käseraum wie in einer Sauna und freut sich, dass die Masse aus dem Kessel gehoben wird. Dazu benutzt Buchacher ihre Hände und die Zähne, die „dritte Hand“.

Bereits seit 1949 wird die Almwirtschaft im Gailtal intensiv betrieben © Privat

In Formen gefüllt, wird der Almkäse auf traditionelle Art zwischen Holzscheitern gepresst, worauf ein zwei- bis dreitägiges Salzbad folgt. „Dann wird er während der Lagerung und Reifung regelmäßig gewendet, mit Wasser gewaschen und an der Sonne getrocknet. Das lässt die goldgelbe, trockene Naturrinde ohne Oberflächenreifung entstehen. Das ist etwas Besonderes.“

14-Stunden-Arbeitstag

Wenn am Abend die Kühe gemolken sind, hat Elisabeth Buchacher einen 14-Stunden-Arbeitstag hinter sich. „Wenn man die Arbeit gerne tut, ist sie nicht beschwerlich“, sagt sie und zieht genießerisch den Käseduft im Reiferaum durch die Nase. „Ich freue mich so auf den Käseanschnitt.“ Der erfolgt nach acht Wochen Reifung meist am letzten Julisonntag auf einer Gailtaler Alm.

Nach acht Wochen Reifung erfolgt der Anschnitt © Werner Krug

Für den Almkäse, der beim Kärntner Landesalmwandertag am Samstag auf der Reisacher Jochalm ober Kirchbach im Gailtal angeschnitten wird, wurden die Kühe extra früher aufgetrieben, was durch die heurige Vegetation begünstigt wurde. „Jeder Laib ist anders“, weiß Buchacher. „Er trägt den Geschmack der Alm und ihrer Kräuter in sich.“